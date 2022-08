Mint ahogy arról már beszámoltunk, kollégánk kedd reggel óriási sorokkal szembesült, 60-70 ember álldogált már nyitáskor a NEXT MVM Energiakereskedelmi Zrt. egri irodája előtt az Agria Parkban. A jelenlévők szinte kivétel nélkül azt szerették volna megtudni a szolgáltató munkatársaitól, hogyan tudnának spórolni, illetve kevesebbet fizetni a rezsiért a következő hónapokban. Vélhetően ennek hatására is az MVM kedden a rendkívüli diktálási időszak meghosszabbításáról szóló közleményében tisztázott néhány, sokakat érintő kérdést. Például azt, hogy a 2022. július 31-ig és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott energia mennyiségét külön soron tüntetik fel a jövőbeli számlán. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diktálás nem kötelező, és annak, aki a kedvezményes keret alatt van, nem is érdemes. Van azonban több olyan fogyasztó is, akiknek ajánlott lehet, ilyen az, akinél egy éven belül ingadozik a felhasznált áram- és gázmennyiség. Annak érdemes lehet, főleg, ha átalánydíjas. Ha valaki eddig az átlag felett fogyasztott, annak szintén érdemes lehet most diktálnia a pontosabb elszámolás miatt, továbbá abban az esetben is hasznos diktálni, ha valaki eddig az átlag fölé ment, azonban most csökkentené felhasználását. Annak átalánydíjasként is érdemes lehet lejelentenie a jelenlegi állást, hiszen nagyon nem mindegy, hogy az eddigi magasabb fogyasztása is belelóg-e az átlagába.

Sokan egyébként az apróságokra esküsznek, ezért az internetet ellepték az olyan tanácsok, mint például, hogy porszívózás helyett térjünk vissza a seprű és a lapát használatára, mossunk és mosogassunk alacsonyabb hőmérsékletű vízzel, valamint, hogy a vízforralók és a bojlerek rendszeres vízkőmentesítésére is oda kell figyelni, hiszen a lerakódás miatt több áramot fogyaszthatnak ezek a berendezések. Néhányan a lakás átrendezését is kilátásba helyezték, illetve falvédők és szőnyegek beszerzését is javasolják a hideg fal- és padlófelületek ellen. Ajánlják, hogy a szekrénysort a leghidegebb falhoz helyezzük, hiszen az is szigetel. A fűtőtestek mögötti falra pedig hővédő fóliát javasolnak.

A Mavir, vagyis a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. nyilvános adatai szerint egyébként a rezsicsökkentés módosításáról szóló kormánybejelentés után csökkenni látszik a villamosenergia-felhasználás. Persze nem bizonyítható, hogy azért, mert az emberek elkezdtek tudatosan takarékoskodni, de a májusi fogyasztás még szinte teljesen megegyezik a tavalyival, a júniusi már kevesebb, a júliusi adatok szerint pedig már közel öt százalékkal elmaradtak.

Nem csupán így érhetjük el, hogy kevesebbet fizessünk, a korszerűsítés is sokaknál szóba jött. Egy egri Facebook-csoportban egyre többen keresnek szigeteléssel foglalkozó szakembert, hiszen, ha már úgyis többet kellene fizetni, akkor inkább erre és nem a magas fűtésszámlára költenének az ingatlantulajdonosok. Hosszútávon ugyanis ez az, ami igazán takarékossá tesz egy otthont. Egy nő úgy fogalmazott, hogy pénznyelő szigetelésére keres kivitelezőt, aki legfeljebb két hónapon belül elvégzi a munkát – nem aranyárban.

Az építőanyagokkal foglalkozó, egri telephellyel rendelkező Answerbau helyi cégvezetője, Pál Balázs elmondta, hogy érzékelhetően nőtt az utóbbi hetekben a kereslet a szigetelőanyagok iránt.

– Sokan érdeklődnek, többen úgy is megvásárolták az anyagokat, hogy szakemberük még nincs, még keresik – magyarázta. – Leginkább a homlokzat szigetelésén lehet csökkenteni a rezsit, de ennek a munkadíja is nagyobb rendszerint, hiszen szakember kell hozzá és sokszor állványzat is. A födém szigeteléséhez üveggyapotot alkalmaznak, egy ilyen szigetelő paplant akár maga az ingatlan tulajdonosa is le tud teríteni viszonylag szakszerűen, ha erre a födém alkalmas. A szigetelés mindenképp jó döntés. Már egy év alatt megtérülhet a költsége, de ez több tényezőtől, a ház paramétereitől, a nyílászáróktól is függ. Több, de akár kevesebb idő is lehet, főként a mostani árak mellett. Nyilván minél nagyobb az energia ára, annál hamarabb megtérül a befektetés.

Czövek Tamás nyílászárókkal foglalkozó egri vállalkozó elmondta, hogy ha a szigetelés hirtelen nem megoldható, már az ablakcsere is sokat javíthat egy ház energiafelhasználásának mértékén.

– A nyílászárókat pedig érdemes mihamarabb megrendelni, hiszen az árak emelkedése miatt hétről hétre drágább az anyagköltség, az üzemanyagárak körüli szabályozás módosítása pedig a munkadíjak drasztikus emelkedéséhez vezethet. Vélhetően azok, akik még nem korszerűsítették az ingatlanaikat, de van némi megtakarításuk, most erre fordítják majd, s ez logikus is, hiszen értéknövelő és takarékossági szempontból is fontos beruházás a szigetelés és a nyílászárók cseréje – mondta.

Az okosotthon is spórolhat - Az Origo korábbi cikke szerint az okosotthon-rendszerek kiépítési költsége mára a nagyközönség számára is elérhetővé vált, s egyik előnyük a háztartási energiafogyasztás csökkentése. Egy okosotthon-rendszer segítségével szobánként, napszakonként és a hét napjai szerint beállíthatjuk a hőmérsékletet. A fűtésszabályozás okos beállításával akár 10-20 százalékkal is csökkenthetjük a szükséges energiamennyiséget. Kiemelték azt is, hogy a világítás okos használatával szintén jelentős költséget takaríthatunk meg. Az automatizált világítás jelenlét- vagy mozgásérzékelők segítségével csak ott világít, ahol szükség van rá. A fürdőszobában, WC-ben időzítő kapcsolja le a lámpát. Ha mégis égve maradt valahol egy lámpa, akkor az látszik a mobil appban és távolról lekapcsolható. A cikk szerint az okos konnektorok és kapcsolók folyamatosan, valós időben mérik a fogyasztást. Önmagában a fogyasztás nyomon követése költségtudatosabbá teszi a felhasználókat.