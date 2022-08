Több mint fél órán keresztül hallgathattak történeteket szerda délután az Egri Kertvárosi Óvoda növendékei, a mű- és népmeséket Lux Ádám Jászai Mari-díjas, Érdemes művész olvasta a gyerekeknek.

– Olyan időszakot kell most átélnünk, amiben kiemelt fontosságú a biztonság, a biztonságtudat. Óriási pluszt adhat a közös meseolvasás élménye. Ez már harmadik alkalom, hogy Lux Ádám Jászai Mari-díjas, Érdemes művész segítségünkre van ebben, hiszen ő profi ebben, s talán a szülők is jobban kedvet kapnak általa, hazavisznek valamit a mesemondás tudományából. Kiemelten fontos, hogy a család egy olyan védőbástyát építsen, amin ez a sok rossz nem jut át és biztonságban érezhetik magukat gyermekeink. A kicsik egyébként tapasztalataink szerint kevés mesét olvasnak, ezért sokszor a kreatív önkifejező készségük sem elég fejlett – mondta Stiller Tamás, az Ovikert Program ötletgazdája. Hozzátette, ő maga gyermekkorában rengeteget mesét hallgatott a családtól, s természetesen a meseolvasás a gyermekeknek számára is program maradt.

Lux Ádám kiemelte, hogy a rengeteget tanulhatnak is ezzel a gyerekek.

– Én sok mesét hallgattam a nagyszüleimtől, s én is sokat mondtam. Tágítja a fantáziájukat, a történetéhségüket is kielégíti, felkelti az érdeklődésüket az olvasás iránt. Az olvasásra nevelés pedig aktuálisabb, mint valaha. A mai gyorsuló világban, talán kicsit nehezebb megragadni a figyelmüket, de azt hiszem, a magyar népmesék izgalmas, érdekes fordulatai le tudják kötni a figyelmüket – mondta.

Forrás: Berán Dániel/HMH

Oroveczné Pusztai Zsuzsanna, székhely óvodavezető-helyettes hangsúlyozta, ha már meséről van szó, különbséget kell tenni az elektronikusan és az élőszóban elhangzott meséket.

– Hangsúlyoznám, hogy a kettő nem egy és ugyanaz! Utóbbival a gyermekeknek gazdagodik a szókincse, érzékenyíteni lehet őket, fejlődnek a szociális készségeik. Mivel képet kell készíteniük a hallottakról, a képzelőerő is fejlődik, de a későbbi tanulási nehézségekeket is meg lehet előzni. Sajnos, sok család életében nem fér bele az esti rituáléba, de mi mindig hangsúlyozzuk a fontosságát. Talán egyre többen hajlanak erre, mindenesetre sokan tudják, hogy kellene – osztotta meg tapasztalatait.