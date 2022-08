Nemrég használhatóvá vált a település új parkolója a a Szent Kereszt Plébánia mögötti területen – számolt be róla a Szűcsi önkormányzat nevében Hordósné Kovács Krisztina polgármester. A fejlesztést a Magyar Falu Program egyházak számára kiírt pályázatából sikerült megvalósítani. A polgármester szerint a település új parkolója a templomba, temetőbe, temetésre érkező hívek számára könnyíti meg a közlekedést, s megköszönte a parkoló létrejöttében nyújtott segítséget Varga József plébániai kormányzónak.

Korábban a portálunk is beszámolt róla, hogy a tavasszal kihirdetett Magyar Falu Program pályázatai közt több sikeres beadvány érkezett Szűcsiből. Az önkormányzaton kívül a katolikus plébánia is eredményes pályázó volt, hiszen a helyi egyházközség az egyházi közösségi terek fejlesztésére csaknem tizenegy millió forintot nyert. Az egyházi temetők infrastrukturális fejlesztése címén pedig négy millióhoz jutott. A nagyobb összegű pályázat része, hogy a parókia fűtését, energetikai korszerűsítését elvégezzék. Ezzel együtt a parókia mögötti kétszáz négyzetméteres területen alakíthattak ki parkolót. A beruházásnak ez a része készült el nemrég csakúgy, mint a falu ravatalozója.

Szűcsiben még tavaly ősszel nyertek támogatást a helyi temető ravatalozójának felújítására, melyben idén tavasszal el is indult és azóta már befejeződött a kivitelező munkája. Az épületben festettek, cserélték a járófelületeket, a nyílászárókat és megújultak vizes blokkok is – számolt be róla Hordósné Kovács Krisztina polgármester.