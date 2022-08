Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntése alapján idén augusztus 20-án Egerben nem lesz ünnepi tűzijáték. Az önkormányzatnál arról is érdeklődtünk, hogy mi lesz az erre szánt pénzzel.

– Az éves költségvetésben elkülönített összeg szerepel az állami ünnepek megvalósítására, ebből lehet finanszírozni egyebek között a tűzijáték költségét is. Az így megmaradó összeg felhasználására már több javaslat is érkezett, erről végleges döntés viszont még nem született – közölték portálunkkal, rámutatva arra, hogy a tűzijátéknak soha nem volt külön költségvetési sora, az ünnepségekre szánt pénz egyben szerepel a dokumentumban. Megkérdeztük azt is, előfordulhat-e, hogy az összeg a részvételi költségvetésbe kerül, ezzel kapcsolatban mikor szavazhatnak a felhasználásáról az egriek.

– Az áprilisi közgyűlési döntés alapján a részvételi költségvetésre 20 millió forint összegben tudunk lehetőséget biztosítani. Az előkészítés az utolsó fázisába érkezett, a hivatal ennek a technikai, informatikai, valamint jogi hátterét megteremtette, illetve egyeztetés van folyamatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, ennek eredményére még várni kell. A továbbiakról hamarosan tájékoztatást tudunk adni – közölték portálunkkal a fejleményekről.