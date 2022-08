A csütörtöki alakulón elhangzottak a választással kapcsolatos legfontosabb információk is. Az augusztus 14-én zajlott időközi választáson Magyar Norbert nyerte el a polgármesteri széket 381 szavazattal, aki mindössze öttel kapott több voksot az őt követő, korábbi polgármesterrel, Juhász Lászlóval szemben. Az előző polgármester a választást követően felül szerette volna vizsgáltatni az eredményt, azonban beadványát érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási bizottság, így a horti időközi választás eredménye augusztus 21-én vált jogerőssé. Az alakuló ülésen esküt tett az újdonsült polgármester, valamint a testületi tagok is. Megválasztották alpolgármesterré Kasza Rolandot, a pénzügyi bizottságot pedig Kerek Ádám vezeti. Elfogadták még a törvényben megszabott illetmények mértékét is.