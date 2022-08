Hegedűs István markazi szőlőtermelő, a demonstráció egyik szervezője elmondta, hogy 1989 óta termel szőlőt, de azóta folyamatosan csökkent az ágazat jövedelmezősége.

– Szlovákiában például több mint háromszoros áron veszik át a szőlőt a termelőktől a magyar árakhoz képest – fogalmazott Hegedűs István.

– Négy éve volt egy szlovákiai magyar vevőm, aki a szürkebarát szőlőt tőlem 140 forintos áron vette meg, de elmondta, hogy Szlovákiában ezért 1,2 eurót kellett adnia. Akkor 328 forint volt az euró. Ettől mi nagyon messze vagyunk. Nemrég Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos azt nyilatkozta, hogy a magyar gazdák a háborús gazdasági válságban is számíthatnak a kormányra. A szőlősgazdák nem érzik úgy, hogy számíthatnának a kormányra. Ha a kabinet nem tudja kényszeríteni a felvásárlókat, hogy tisztességes áron vegyék meg a szőlőt, akkor a 12 százalékos kompenzációs felár helyett adjon 50 százalékosat, azaz 50 forintot. Még az is előfordul, hogy csak 67 forintot adnak a szőlő kilójáért a kereskedők. Amit kapunk, elmegy a gépi művelésre, a traktoros elviszi a szántásra, kultivátorozásra, permetezésre. Ehhez jön a konténerek, szüretelők költsége. A vége az, hogy a termelőnek ingyen kellett metszeni, szálvesszőt kötni, hajtást dugdosni, törzset tisztítani, gyomirtózni. Nagyon sok dolog húzza le a termelőt, például a gyomirtó tavalytól 250 százalékkal drágább. Előző évben 2000 forint volt litere, most 5000-6000 körül lehet kapni. Kárenyhítésre be kellett fizetni 17 ezer forintot, holott mi szorulunk kárenyhítésre, de ahhoz 170 ezer is kevés lenne. A Danubiana vásárolja most fel többek között a szőlőnket. A chardonnay szőlőért például 117 forint körül adnak, de ebben benne van a beszállítási támogatás is. A királyleánykáért 90 forint plusz a kompenzációs felár, amit kapunk. Vannak itt a környéken olyan felvásárlók, akik egy tízszer tíz centis cetlit adnak felvásárlói jegy helyett. Nincs rajta még név sem, csak az, hogy 4000 kilogramm szőlőt átvesz. Jobb helyeken számítógépen összeállított, kinyomtatott átvételi dokumentumot adnak. Egy visontai felvásárló esetében tudom, vannak termelők, akiket két éve nem fizetett ki. Tartozik markazi, de gyöngyöstarjáni termelőnek is, kinek másfél, kinek kétmillió forinttal. Ilyennek nem volna szabad a felvásárlási piacon részt venni. Én megszüntettem a vele való kapcsolatot, de érdekes, most is van, aki neki adja el a szőlőjét.

A gazdák a petíciójukat már elküldték a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának és Feldman Zsoltnak, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárának is. Ebben a mátraaljai szőlőtermelők az alábbiakat írják:

„A Mátraaljai szőlőtermelők azzal a kéréssel fordulnak önökhöz, hogy segítsenek a szőlő felvásárlási árának emelésében. A jelenlegi árak 15-20 éve vannak érvényben, azóta pedig már minden minket érintő árucikk ára jelentősen megemelkedett, gondolunk itt a műtrágyára, a permetező szerekre, a gyomirtóra, a bérmunkára, az idénymunkások bérére, a gépekre, az üzemanyagra. Nem is beszélve az időjárásról, hiszen kora nyáron jelentős jégkárt szenvedtünk, most pedig az aszály teszi tönkre a megmaradt termésünket. Eljutottunk arra a szintre, hogy már nem érdemes szőlőtermeléssel foglalkoznunk, és nem értjük, hogy a 60-110 forintos szőlőből hogyan lesz több ezer forintos bor. Értjük, hogy az uniós tagságunk miatt nem lehet védőárat bevezetni, de a ráfordítások lassan többek lesznek termékünk értékénél. Mi csak dolgozunk szinte egész évben, az időjárás és az infláció rizikója a miénk, a haszon pedig másnál csapódik le.

A mezőgazdaságban, ahol teljesen ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak, tartalékot is kellene képeznünk, hogy átvészeljünk olyan éveket, amelyekben egy természeti csapás elviszi a termést, hiszen az ültetvényt akkor is művelni kell. Sokan erre tettük az életünket, főállásban foglalkozunk a szőlőműveléssel, szőlőtermesztéssel, és a most elszabadult infláció a létünket veszélyezteti. Családok helyzete válik kilátástalanná, hiszen az egyetlen bevételi forrásuk a szőlő eladásából származik, a villamos energia-, valamint a gázárak pedig elszálltak, ráadásul még más munkát sem kereshetünk, mert akkor nem tudjuk művelni az ültetvényeinket.

Még egyszer arra kérjük önöket, közvetítsenek köztünk és a felvásárlók között, hiszen közös érdekünk, hogy elégedettek legyünk egymással, mert nélkülünk a felvásárlók sem léteznének!”

A megjelent gazdák csalódottan vették tudomásul, hogy sokan nem jöttek el azok közül a szőlőtermelők közül, akik ígérték a jelenlétüket. Igaz, távol tarthatott egyeseket az, hogy a Mátraalján már folyik a szüret, az Irsai Olivér szőlőt szedni kell.

Dr. Gunics László budapesti ügyvéd szőlőbirtoka Gyöngyöspatán van, szerinte a vártnál kisebb számú megjelenő nagy problémára világít rá.

– Én a múlt évben 150 forint önköltség alatt egyetlen kilogramm traminit nem tudtam termelni. Idén a 200 forint felé közelítek, és még nincs itt a szüret ideje a szőlőfajtámnál. Azt kell mondjam, hogy amíg a gazda nem készít költségelemzést a saját munkájához, hogy a helyén kezelhesse a munkája értékét, és emellett nem képes a saját érdekében idejönni egy ilyen fontos eseményre, addig ne csodálkozzon azon, hogy a multi azt mondja neki: köszönöm szépen, odébb lehet állni! – jelentette ki dr. Gunics László.

A gyöngyösi akciójuk után a szőlősgazdák Abasáron, majd Gyöngyösorosziban is petíciót nyújtottak át felvásárlóknak.