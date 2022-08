- A Határtalanul programnak és ennek a vetélkedősorozatnak is az a célja, hogy közösséget építsen. Látva a résztvevőket, a sok anyaországi és a határon túli fiatalt, azt gondolom, hogy ez sikerült, sikerül és sikerülni is fog - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára.

Szavai szerint nagy szeretettel és örömmel érkezett, mert igen sokan vannak itt Magyarországról s a határon túlról, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, illetve Délvidékről is érkeztek ide diákok.

- Nagyon nagy kérdés az számunkra, hogy a fiatalok ragaszkodnak-e, tudnak-e ragaszkodni a szülőföldjükhöz. Tudunk-e ragaszkodni ahhoz az anyaországhoz, ahol élünk, ahhoz a Kárpát-medencei régióhoz, ahol megszülettünk, és ahol a magyarok élnek? - mondta a helyettes államtitkár.

Ugyanilyen fontosnak nevezte a kérdést, hogy tudunk-e egymással kapcsolatot létesíteni, kialakítani, olyan barátságokat kötni határon innen és túl, ami összeköt bennünket a jövőben is.

A politikus szerint Magyarország kormányának egyik kiemelt feladata, célja az, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, számukra olyan programokat biztosítson, amelyek során találkozni tudnak egymással, kapcsolatokat kialakítani. Ezért is indult el 2010-ben a Határtalanul program. A helyettes államtitkár közlése szerint az immár 12 éves programban több százezer magyarországi és több tízezer határon túli fiatal tudott utazni.

- A Határtalanul programot kiegészítve 2019-ben elindítottuk a Határtalanul vetélkedő sorozatot is, amelynek most, 2021-22-ben ti vagytok a nyertesei, hiszen ti jutottatok be a döntőbe. A döntőkből pedig az itt jelenlévő 10 osztály került ki győztesként. Magának a vetélkedősorozatnak is az a célja, hogy közösséget építsen. Látva titeket, a sok anyaországi és a határon túli fiatalt, azt gondolom hogy ez sikerült, sikerül és sikerülni is fog - jelentette ki a helyettes államtitkár. Hozzátette: idén 158 ezren játszottak ebben a játékban. Büszkék lehetnek a résztvevők magukra, és a szervezői is erre a programra, amely kovásza az összetartozásnak, a barátság kezdetének.

- Külön köszönöm, hogy itt vannak a kárpátaljai honfitársaink, hogy kitartanak a nehéz helyzet ellenére. Kitartanak magyarságuk mellett, a kultúrájuk, a nemzeti történelmük, a hagyományaik mellett - fogalmazott.

A település polgármestere, Szabó Péter portálunk kérdésére azt mondta: nagyon büszkék, hogy otthont adhatnak a tábornak. Szerinte a tíz csapat, illetve egy kárpátaljai különítmény további hat osztálya egész héten nagyon érdekes csapatprogramokban vehet részt.