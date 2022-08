Barcai Henrietta, a gyöngyösi állatkert vezetője a heol.hu-nak elmondta, lehetnek még sokkal többen is a szurikáták a jövőben, hiszen a kifutó nagy, van hely bőven több példány számára is. A hétvégi nagy hőségben ők is keresték az árnyékosabb részeket, a gondozók sokkal többször és többet adtak inni nem csak a szurikátáknak, hanem minden gyöngyösi állatkerti állatnak. A majmok persze jól elnyalogatták a speciális majomfagyit, amit ízletes gyümölcsdarabokkal még dúsítottak és fagyasztottak gyümölcsjoghurtból a gondozók. A zebra és parlagi szamár jégbe hűtött almadarabokat kapott, a vidrák pedig jeges húst rágcsálhattak a medencéjükben.