Verpelét önkormányzata közösségi oldalán tette közzé, hogy értesíti a település lakosságát, hogy hétfőtől Stekkelpak Csilla virágboltja előtt lévő buszmegálló megszűnt. Az összes buszjárat Gyöngyös, Eger és Feldebrő felé - a Szabadság téri 1848-as és az 1956-os emlékmű közötti buszmegállóból indul és oda érkezik.

Egyik olvasónk jelezte, hogy hétfő reggel meglepődve tapasztalta, hogy az ideiglenes helyen már nincs kint a buszmegálló tábla, ebből gondolta, hogy már nem ott kell felszállnia, ahol az elmúlt időszakban. A helyszínen nem látott információt arra vonatkozóan, hogy ezentúl hol áll meg az Egerbe tartó busz, s mivel nem ismeri annyira a várost, így a helyiek igazították útba.

A szerinte hiányos tájékoztatás és a sofőr korábbi érkezése miatt majdnem lekéste a 8 óra 50 perckor induló járművet. Mint fogalmazott, nem először utazott már ezzel a járattal, s korábban is tapasztalta, hogy van olyan sofőr, aki a kiírtnál hamarabb érkezik, s nem várja meg az indulási időt, hanem elhajt. Már a Szabadság téri megállót is idő előtt elhagyja, így a következő, Újtelepi megállóból is korábban távozik, ezért olvasónk elképzelhetőnek tartja, hogy valaki emiatt lemarad a buszról.

A Szabadság térről 8 óra 50 perckor, Újtelepről pedig 8 óra 52 perckor kellene menetrend szerint indulni, ehhez képest hétfőn 8 óra 47 perckor már elhagyták a Verpelét végét jelző táblát olvasónk jelzése alapján.

Portálunk megkereste a Volánbusz Zrt.-t, hogy reagáljanak olvasónk észrevételeire. Ezidáig még nem kaptunk választ, de amint megérkezik, cikkünket frissítjük.