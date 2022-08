Elkezdték építeni a futókör pályatestét hétfőn a szakemberek – jelentette be Lestyán Balázs hatvani alpolgármester. Mint elmondta, szerencsére egyre többen gondolják azt, hogy nagyon fontos az egészségünk, és egyre többen egyre többet meg is tesznek azért, hogy meg is maradjon. Hozzátette: Hatvanban sokan futnak, sportolnak, így régi vágya volt a helyieknek az, hogy egy futópálya létrejöjjön.

Korábban az Országos Futópálya-építési Program keretében nyert Hatvan, és így megközelítőleg 72 millió forint értékben nyílt lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy rekortán futópályát hozzon létre.

A rekortánborítás kellemesebbé teszi az edzést a kocogóknak, futóknak

A futópálya maga egy speciális rekortán borítást kap, ami egy öntött, speciális gumifelület, kifejezetten a futók számára alkalmas. A hosszúsága 1100 méter lesz. A futópályát a Zagyva-ligetben alakítják ki, a vonalvezetés végigmegy a folyó gátján, a kiserdőnél egy hurokkal visszafordul, elhalad a játszótér mellett és visszatér a kiinduló ponthoz, a kültéri fitneszpályáig.

Az alpolgármester elmondta azt is, hogy a most épülő Zagyva-ligeti futópálya mellé a közösségi költségvetésből közvilágítás is épül, így a létesítmény este is használható lesz. A pálya a kórház közelében, egy frekventált, a gyalogosok által gyakran használt útvonal mentén helyezkedik el, így esténként a kivilágítása a járókelők számára is kényelmesebbé teszi a közlekedést.

A városban több sportegyesület is létezik, amelyek szervezetten használhatják a létesítményt. A nyertes pályázat része, hogy a fenntartási időszakban rendszeresen, legalább évente négyszer kell majd ingyenes sportnapot, közösségi futást rendezni.

Hatvanban a városi nagyobb rendezvények közt szerepel a futófesztivál, amelyet már három évtizede rendeznek meg. Rendszeres a félmaraton 2016 óta, és a Futhatvan Sport Egyesület jelentős sikereket ér el, emellett egyénileg is jelentős a kocogók száma a településen. A városvezetés igyekszik minél több olyan lehetőséget, rendezvényt biztosítani a helyieknek, ahol mozogni, edzeni tudnak.

Nem kell éles kanyart tenniük - A pályázat követelményei szerint a futófelület legalább 120 centiméter széles lesz. Vonala nem keresztez autóutat, mentes az éles kanyaroktól, és egy kör végig futható lesz úgy, hogy a sportoló személy egy irányba haladhasson irányváltások nélkül. Az Országos Futópálya-építési Programra 2022-ben összesen bruttó 350 millió forint állt rendelkezésre. A Hatvan által nyert pályázat összértékének a felét az önkormányzat állja önerőként. Az egyéni sportolók előtt is nyitott lesz a pálya.