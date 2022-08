– Tavaly 300 forintért adtuk a befőzni való paradicsom kilóját, idén viszont az időjárás rendkívül megnehezíti a helyzetünket. Nagyon sokat kell locsolnunk, emiatt kénytelenek voltunk árat emelni. Két hete még 500 forintért árultuk kilónként, most hogy már többet tudunk szüretelni, le tudtuk csökkenteni 400-ra. A lecsóba való paprika is 300 forint volt tavaly, most 400-ért áruljuk. Nem a nagyobb nyereség reményében emeltünk árat, csak azért, hogy ne legyen veszteségünk a növekvő kiadások miatt – mondta el portálunknak Kovács Mikó Georgina, feldebrői őstermelő. A melegnek és a gondoskodásnak köszönhetően most bőven van termésük, napi 40-50 kilogrammot is le tudnak szedni. Munka mellett három hektáron termelnek, egy éve gazdálkodnak Feldebrőn, s igyekeznek minél több zöldséget termeszteni. A lecsó alapanyagok mellett például dinnyével, burgonyával és padlizsánnal is foglalkoznak. Csak paradicsomból ezer tövet ültettek. Mivel nagyon kevés eső esett nyáron, mint mondja, egész nap megy a szivattyújuk, hogy megakadályozzák, hogy a nagy szárazság tönkre tegye a termést.

Paradicsom-körkép az egri piacon

Forrás: Huszár Márk

– Tapasztalataim szerint kevés fiatal szán időt a befőzésre, inkább a 40 év feletti korosztály vásárol nálunk nagyobb tételben, hogy lecsót és paradicsomleveket tegyenek el télire. Van, aki egyszerre 40 kilót is megvesz – jegyezte meg az őstermelő.

Körbenéztünk, megyénk többi részét mennyibe kerülnek ezek: Az egri piacon 450 és 800 forint közötti kiló áron vehetünk paprikát, a paradicsom pedig 500-600-ba kerül. Verpeléten a piacon a lecsó alapanyagainak ára megegyezik, mindkettő 650 forint kilogrammonként. Kápolnán is 500 forint a paradicsom, paprikát pedig 600-ért szerezhetünk be.

Az egri piacon egy őstermelő név nélkül kívánt nyilatkozni, ő arról számolt be, negyven éve gazdálkodnak, de ez az év az utolsó, hogy eladásra termelnek. Annyira megemelkedtek a kiadásaik, mind a rezsi, mind a növényeknek szükséges tápanyagok beszerzése terén, hogy ezentúl csak a családjuk számára elegendő paradicsomot ültetnek majd. Náluk mindenki nagyon szereti a paradicsomlevet, szinte víz helyett is azt isszák, ezért ő maga is sokat befőz. Úgy tapasztalja, a fiatalok inkább készen megveszik a boltokban ezeket a termékeket, nem szakítanak időt arra, hogy a saját befőtteikkel töltsék fel télire a polcaikat.

Megkérdeztünk egy háziasszonyt is, aki viszont azt mondta, sok mindent maga készít el, mert így tudja, hogy mi kerül az asztalukra.

– Ilyenkor frissen is sokszor eszünk lecsót, s minden évben teszek el több üveggel, mert nagyon szeretjük használni húsok sütésénél, rántottához vagy akár magában is egy kis rizzsel fogyasztva. Paradicsomlevet és bolognai szósz alapot is szoktam készíteni télire – mondta el portálunknak feldebrői olvasónk, Pekk Zsuzsanna. Hozzátette, otthon nem tud annyit megtermelni, ami az öt tagú családjának elegendő lenne a hideg hónapokra, ezért piacon vagy zöldségesnél szerzi be a hozzávalókat. Ráadásul mivel alig esett az eső ezen a nyáron, a szokásosnál kevesebb paradicsomot szüreteltek, így a reggelikhez sem mindig jutott saját gyümölcs, kénytelen volt néha friss fogyasztásra is venni.

Az egri piacon 450 és 800 forint közötti kiló áron vehetünk paprikát, a paradicsom pedig 500-600-ba kerül.

Forrás: Huszár Márk

– Mindig megvárom, amíg már magyar paradicsomot és paprikát lehet kapni, mert szerintem ezek finomabbak a külföldi társaiknál, és ilyenkor szezonban olcsóbb is hozzájutni. Sajnos úgy tapasztalom, a korábbi évekhez képest idén drágábbak a lecsó hozzávalói, de így is fogok befőzni ezekben a hetekben, hiszen így tudom, hogy nincs tele ízfokozóval, tartósítószerrel, amit megeszünk, és a családom szerint finomabb is a bolti társainál a házi készítésű verzió – jegyezte meg Pekk Zsuzsanna.