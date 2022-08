Az első írások ez egri újságból

1863. augusztus 27. Eger Vegyes Tartalmú Hetilap I. évfolyam

Nemzeti ünnep

Szent István első apostoli királyunk ünnepét városunk kellő fénnyel sietett megülni. Az ünnepélyes szentmisét 9 órakor érsek ö nagyméltósága végezte, melyen a czéhek zászlóikkal és igen számos ajtatoskodó jelent meg. Jelen volt a cs. kir. katonaság, a megyei és városi tisztviselői kar.

— Még számosabban vettek részt azon ájtatosságban, mely a szent király tiszteletére délután a várban tartatott. Ez alkalommal az egyházi beszédet Deme József káplán ur mondotta, magasztalván és hirdetvén több mint ötezer hallgatói előtt a szent király vallási és hazafiui nagy erényeit. Beszédé nagy hatású volt, s mint értesülünk, még oly körökben is figyelem tárgyává lön, kik ott jelen nem valának. Mi még nagyobbszerünek óhajtanék ezen egyetlen nemzeti ünnepünket; számosabbakat, városunk minden lakóit ott szeretnök ilyenkor látni mind a főtemplomban, mind a várban. A mely nemzet múltja iránt kegyelettel nincs, és dicső ősei, hazája nagy fiainak erényei nem lelkesítik, az lemondott a jövő reményéről!

1864. augusztus 25. Eger Vegyes Tartalmú Hetilap II. évfolyam

Szent István király ünnepét

városunk lakossága méltó kegyelettel sietett megünnepelni. Valamint reggel : a főtemplomban a szent misén nagy számmal jelentek meg, úgy délután, a várban tartott körmenetben és ájtatosságban tömérdek buzgólkodó lélek vett részt, és épült ama jeles egyházi beszédeken, melyeket a főtemplomban Magyar Ferencz, ünnepelt főegyházi hitszónok és tanár, a várban pedig Skody József, egyházi szónoklatai miatt oly méltán közkedvességben álló egri káplán tartottak. A legényegylet ez ünnepen testületileg zászlója elővitele mellett volt jelen. Igen sajnáljuk, hogy ugyanazt nem mondhatjuk az érdemes cezéhekröl, s nem is tudhatjuk, miért maradtak el, holott eddig, és másutt jelenleg is, az ily és hasonló országos ünnepeken testületileg szoktak megjelenni. — A főtemplomban ezúttal még egy, a maga nemében ritka ünnepélynek valánk tanúi. Ugyanis érsek ö nagyméltósága e nap áldotta meg a főtemplom Mooser Lajos által készített nagyszerű és jeles orgonáját. Az egyházi szertartás Zsasskovszky Ferencz karmester által e czélra kiadatott „Ritus benedicendi nóvum orgánum“ szerint ment végbe, és megható volt, midőn a megáldatás után az új és virágokkal fölékesitett orgona teljes hanggal először megszólalt,Zsasskovszky Endre főegyházi orgonász játszván rajta ama jeles változatokat, melyeket az ismeretes „Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga“ kezdetű egyházi dallam felett ez alkalomra szerzett.

1912. Augusztus 21. Egri Népújság

Szent István király ünnepe

A magyar kereszténység megalapítója, első szent királyunk ünnepét ülte tegnap a magyar nemzet. Egernek kettős oka volt az ünneplésre, mert a keresztény Magyarország megalkotójában az egri püspökség és egyházmegye alapítóját is ünnepelte. A város impozáns lobogódíszbe öltözött a nagy és a magyarságra nézve kiváltságos nemzeti ünnep alkalmából. A nemzeti zászlók gyönyörű színpompája közé azonban belévegyült mélységes gyászunk komor jelvénye: a fekete lobogók tömege is, mert az egyházmegye jóságos atyja: Samassa József dr. bibornok- érsek, a szent király emlékünnepének első órájában meghalt. Délelőtt 9 órakor a főszékesegyházban ünnepi mise volt, melyen Ridárcsik Imre prépost-kanonok pontifikáit. Ez volt az első préposti miséje az immár préposttá avatott legifjabb kanonoknak. Délután 3 órakor ünnepi körmenet indult a Szerviták templomából az egri várba, a szent király szobrához, mely az általa épített első székesegyház helyén áll, azon az oszloppilléren, amelyet az idők vasfoga megkímélt és emlékül hagyott a késő századoknak Szent István király egri templomából. A szobornál Harkabusz László egri káplán mondotta az ünnepi beszédet.

Trianon után

1920. Augusztus 19. Egri Népújság

Szent István ünnepén

könny csillan meg szemünkben, de a könyün át látjuk a kötelességünket a jövőre nézve. Vallásos magyaroknak kell maradnunk, ez a jövő élet titka. Ezt a vallásosságot és magyarságot simbolizálja szt. István ünnepe. Szent István a magyart vallásossá, kereszténnyé tette és ezzel erőt adott a magyar nemzetnek. így ünnepeljük szt. István ünnepét: A főszékesegyházban a 9 órai ünnepi nagy misét az Érsek Főpásztor pontifikálja, a prédikációt Káplár Ágoston főszékesegyházi hitszónok tartja. Ősrégi szokás szerint d. u. 3 órakor a serviták templomából körmenet indul a kálváriára, hol a régi főszékesegyház egyik pillérjén felállított szent István szobra előtt szent beszéd lesz. A szt. beszédet Stíbik Károly érseki jegyző mondja. — A Rókus temetőben a búcsú 22-én vasárnap lesz. Reggel fél 7-kor szt. mise, 10 órakor Fábry Béla káplán szt. beszédet mond, utána körmenet s szt. mise. D. u. 4 órakor Subik Károly ünnepélyes vecsernyét tart s utána körmenet Oltári- szentséggel. Hétfőn 8 órakor gyászmise. Szent István király napján s a rákövetkező vasárnap a Minoriták templomában a fél 12 órai mise alatt az Egri Polgári Dalkör énekel.

Szent István halálának 900. évfordulóján az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe foglalta a király „dicső emlékének megörökítését”

1938. Augusztus 23. Eger Vármegyei Politikai Napilap

Eger város közönsége méltó kegyelettel hódolt Szent István emlékének

Országalapitó első szent királyunk ünnepét méltó kegyelettel ülte meg a magyar vidék népe is. Eger város közönsége is hagyományos fénnyel, felemelő külsőségek között hódolt ebben az évben is a szent király emlékezetének.

Augusztus 20-án lobogódíszt öltöttek a város házai. Reggel 9 órakor a Főszékesegyházban Vencelt Ede pápai prelátus, kanonok ünnepélyes szentmisét mutatott be, a- melyen megjelentek a hatóságok, a honvédség, az egyesületek és intézmények vezetői és képviselői is. Ugyanekkor ünnepélyes istentiszteletet tartottak a többi felekezetek templomaiban is.

A Főszékesegyházban bemutatott ünnepi mise után dr. Holik Sámuel theologiai tanár mondott szárnyaló szépségű szentbeszédet.

Délután 4 órakor Novak Sándor apát, kanonok, plébános vezetésével ünnepi feketébe öltözött, impozáns tömegek részvételével indult a Főszékesegyházból a hagyományos szent István-napi körmenet a Várba. A körmeneten bensőséges buzgósággal, zászlók alatt vettek részt az összes hitmozgalmi és társadalmi egyesületek és szervezetek tagjai s az útvonalat is, amelyen a körmenet elhaladt, a tisztelgő közönség hosszú sora foglalta el.

A Várban tartott ájtatosságok során Frindt Jenő kanonok emlékezett himnikus erejű szavakkal Szent Istvánra, méltatva nagy királyunk történelemalakitó egyéniségét és tetteit, s felidézve tanításának örökérvényű igazságát, amelyen az új Magyarországnak fel kell épülnie.

Háború idején

1944. augusztus 21. Eger Vármegyei Politikai Napilap

Légi riadók között, óvóhelyeken ünnepelte Eger népe Szent István király napját

Szent István napja a magyarságnak egyedűlvalóan nagy ünnepe. A magyarság európai sorsát elhatározó első király emléke és az általa ezred évek kőtábláiba vésett törvények az alapjai a nemzet életének s ez az oka annak,, hogy a magyarság különös ünnepi lélekkel üli meg ezt a napot. Talán éppen ez a körülmény indította az angolszász légierőt arra, hogy rendkívül erős kötelékkel repüljön az ország légi terébe és két magyar várost árasszon el bombáival. Templomok, iskolák, kórházak mellé méltón sorakozik a lebombázott ünnep, az óvóhelyekre kergetett fohászkodás és emlékezés, de ez is csak erősebbé, összetar- tóbbá tette a magyar népet.

A délelőtt folyamán két ízben is volt légi riadó

Az ország egyeteméhez hasonlóan Eger város népe is ünnepi szívvel készült az első szent király emlékének megünneplésére. A házakat fellobogózták s reggel 9 órakor nagy tömegek indultak a főszékes- egyházba, ahol dr. Czapik Gyula érsek mutatott be ünnepélyes istentiszteletet.

A szentmise áhitatos hangjait és egyházi zenéjének szárnyaló hangulatát fél tiz tájban megzavarta a szirénák hangja. Első Ízben jeleztek légi veszélyt a szirénák, mert augusztus 20-án lépett életbe a légoltalmi riasztás új rendje. Dr. Vizy Miklós prépost, kanonok, Eger város főplébánosa még elmondotta a szószékről a nap jelentőségét értékes gondolatokkal méltató ünnepi beszédét, amikor felbúgtak a légi riadót jelző üvöltöző hangok, háromszor egymás után.

A szirénák szavának elhangzása után dr. Száva János pápai kamarás, érseki irodaigazgató közölte a hívekkel, hogy csak saját felelősségükre maradhatnak a templomban. Ezek után a hívók nagy része elhagyta a templomot és a közeli óvóhelyre vonult. Dr. Czapik Gyula érsek szentmisét csendes mise formájában folytatta és fejezte be, majd ő is eltávozott az ottmaradt hívekkel együtt.

Rákosi-korszak alatt a munkával ünnepelték az alkotmányt

1953. augusztus 20. Népújság

Az alkotmány tiszteletére: 243 százalék

Ragyogó eredményeket értek el az alkotmányi műszak első napjaiban a Petőfi altáró dolgozói. A 13-as fronton Langa Sándor 22 tagú brigádja 105 százalékot vállalt, de messze túlszárnyalva, felajánlását 11-én 193. 12-én 211, 13-án pedig már 243 százalékra teljesítette. A legjobbak közé tartozik a Xll-es fronton dolgozó Gál János brigádja is, mely az alkotmány ünnepére tett 160 százalékos felajánlását rendszeresen túlteljesíti. Emellett, szinte naponként hajtanak végre munkahőstetteket: önként jelentkeznek a legveszélyesebb, legnagyobb szaktudást igénylő munkákra. Ha egyúj dolgozó tapasztalatlansága veszélyezteti a termelést, márott vannak, segítenek elhárítani a bajt. A következő műszakkal is törődnek. Bebiztosítva, rendezetten adják át a munkahelyet. A rózsaszentmártoni IX-es aknán is igen szép eredményeket. érnek el. Szalai István vájár 120 százalékos vállalását, 191, Koczka János pedig 110 százalékos vállalását 169 százalékra teljesíti. Petőfibánya üzemeinek dolgozói nem állanak meg az alkotmány ünnepének tiszteletére elért szép eredményeknél, hanem már szeptember 6-ra, a bányásznapra, is tettek vállalást. A Petőfi-altáró 100.5, gyöngyösi XII-es akna 104, a rózsái IX-es akna üzem-részleg pedig 107 százalék elérését vállalta.

1956-os forradalom utáni első ünnep

1957 . augusztus 22. Népújság

Az alkotmány 8. évfordulóját szilárd egységben ünnepelte megyénk

Egerben már hétfőn megkezdődtek az augusztus 20-i ünnepségek. Délután kitüntették az ellenforradalommal fegyveresen szembeszálló karhatalmistákat, este mintegy 200 fiatal előtt beszélt a járási kultúrházban Szabó Imre a VIT-élményekről, ugyanakkor számos üzemnél, vállalatnál kedves ünnepségek, baráti találkozások zajlottak le a munkások és a parasztok között.

Augusztus 20-án felhős, esőre hajló időre ébredt a város. A borongás idő sok embert otthon tartott, mégis mikor 10 óra után a Himnusz akkordjai felcsendülnek, már ezrek állnak a népkert fái alatt felállított színpad előtt. Az elnökségben a párt, a tanács, a tömeg szervezetek, a város munkásainak és parasztjainak képviselői foglalnak helyet. Dargai Lajos a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára köszönti a megjelenteket, megnyitja az ünnepi gyűlést és felkéri Dr. Kerek Gábor országgyűlési képviselőt az ünnepi beszéd megtartására. (Dr. Molnár Erik betegsége miatt nem vehetett reszt az egri ün népségeken.)

Dr. Kerek Gábor bevezetőben emlékezteti az ünnepi nagygyűlést a tizenkét évvel ezelőtti helyzetre. A feldúlt tönkretett országra, de amikor az emberek a romokat látva is bizakodtak, új igazságosabb eietbe reménykedtek, Ezután a 12 év eredményeivel foglalkozott. Hangsúlyozta, van joga ünnepeim a magyar népnek, mert amit elértünk abban benne van a munkásság, a parasztság, az értelmiség munkája, akarata.

Részletesen foglalkozott az alkotmány tükrében a megváltozott élettel, majd az ellenforradalomról beszélt. Az ellenforradalmárok a hibák kijavítása demagóg ürügyén nem mást akartak, mint a néphatalmat megdönteni. Ezután a Szovjetunió és a baráti országok segítségéről beszélt, számokat, tényeket közölt az elmúlt kilenc hónap eredményeiről, melyet az MSZMP és a forradalmi munkás-paraszt kormány vezetésével gazdasági, politikai és kultúrális térén elértünk.

Értékelte az ország dolgozó rétegeinek helytállását az ellenforradalom idejen és az elmúlt hónapok alatt. Hangsúlyozta, hogy a párt kijavítja az elkövetett hibákat, s megvalósítja azokat a célokat, amely az ország döntő többségének a vágya, a szocializmus. „Adjuk össze erőnket, tehetségünket, hogy még eredményesebben haladjunk előre, széles népi egységfrontban tömörülve valósítsuk meg azokat a célkitűzéseket, amelyért már eddig is oly sokat tettünk’, — mondotta befejezésül dr. Kerek Gábor.

Az ünnepi beszéd elhangzása után Tóth Peták Bertalan dolgozó paraszt, a város parasztsága nevében kenyeret adott át a város munkásságát képviselőknek. A Finommechanikai Vállalat és a Lakatosárugyár képviselői viszonzásul ajándékot nyújtottak át a város parasztjainak. Ezt követően egy szavalat hangzott el, majd a Szózat hangjaival végétért az ünnepi gyűlés.

Forrás: hungaricana.hu

Az utolsó alkotmány ünnep

1989. augusztus 21. Népújság

Így ünnepeltük augusztus 20-át

Vasárnap délelőtt 9 órától Eger Város Tanácsa a Dobó téren szervezett ünnepi megemlékezést. A Himnusz hangjai után dr. Gyula Zoltán, a végrehajtó bizottság tagja mondott köszöntőt, majd dr. Dobos László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára lépett az egybegyűltek elé.

Beszédében előbb Szent István királyra, honalapítónkra emlékezett, mivel uralkodóink közül az ő életműve bizonyult a legmaradandóbbnak. Ez pedig nem más, mint a lángoktól ölelt és a történelem által megszabdalt ország: Magyarország. Emlékeztetett rá, hogy belviszályáink leküzdésében, az ellenségeinkkel való összecsapásainkban sokszor állítottuk vitézségét, bölcsességét és eltökéltségét. Vágyaink azonban nem mindig válhattak tettekké, akaratunk olykor megbicsaklott saját esendőségünkön. így történhetett, hogy azok kezét engedtük el, akikkel tejtestvérként egyek lehettünk volna, s azok öleléséből nem tudtunk kiszabadulni, akik vasmarokkal szorítottak bennünket. Feltette a kérdést: mai küzdelmeink, vívódásaink közelebb hozzák-e számunkra Szent István királyt és életművét. Van- e olyan üzenete tetteinek, amely eligazíthat bennünket tíz évszázad távlatából. Véleménye szerint van: soha, még a legdrámaibb helyzetben sem lehet csupán elmetszeni a történelem fonalát. A régi oldásának és az új kötésének egyszerre kell jelen lennie minden cselekedetünkben. Ne hagyjuk, hogy az elmúlt négy évtizedet meg nem történt korszakként emlegessék. Úgy fogalmazott, hogy miénk ez, áldozataival és bűnöseivel, ellenszegülőkkel és meghunyászkodókkal, felmagasztaltakkal és porig alázottakkal együtt. Ez történelmünk elképzelhetetlen részét alkotja — mondta. Felhívta a figyelmet, hogy ne higgyük: elég a temetetlen holtak emléke előtt fejet hajtanunk. Figyelmeztetett: gondoljunk az élve eltemetettekre, azokra, akik „bélyeges emberként”, mellőztetve itt élnek közöttünk három évtizede. Szólt arról, hogy százados hagyománya e népnek az új kenyér megünneplése is. A valamikori legembertpróbálóbb paraszti munka, az aratás bevégeztével, ilyenkor került új búzából asztalra a mindennapi kenyér. Az, amely később túlideológizált félmúltunkban a munkás-paraszt szövetség szimbólumává merevedett. Felszólított, hántsuk le ezt a politikai kényszert augusztus 20-ról, mint kenyérről a héját. Véleménye szerint, ahogyan a könyveknek, úgy az ünnepeknek is megvan a maguk sorsa. A politikai elbirtoklás után most István király visszaveszi ezeréves ünnepét. Az idei naptárból már teljesen kiszorult a januárban még piros betűvel írott alkotmány napja. Sokak álláspontját idézte, amikor arról beszélt, hogy idegen testként pillantunk ma hazánk alaptörvényére. Ugyan már körvonalaiban ismerjük új alkotmányunk elveit, de a gyakorlatban még nem köszöntünk el az önmagát túlélt régitől. Találó megjegyzéssel fejezte be e gondolatát: „az életerős test kilöki magából az idegen anyagot.”

Augusztus 20-a visszakapta valódi tartalmát

1990. augusztus 21. Heves Megyei Hírlap

Hírlap-fesztivál a Szépasszony-völgyben

Tegnap reggel zenés ébresztő jelezte a megyeszékhelyen, hogy ünnepnapra virradtunk. Délelőtt 9 órára zsúfolásig megtelt a Bazilika előtti tér a városi ünnepségen résztvevőkkel, amelyet a Magyar Demokrata Fórum egri szervezete rendezett. Rendhagyó eseménnyel vette kezdetét a délelőtti programsorozat. Lovashuszárok kíséretével vonult a térre az Egri Csillagok népdalkórus, magukkal hozva az új kenyeret. Ezt követően a 212-es Számú Bornemissza Gergely Cserkészzenekar Lovenz Péter karnagy vezényletével eljátszotta a Himnuszt. Ezután az Egri Csillagok Kórus előadásában egy aratódal csendült fel, ezzel tisztelegve azok előtt, akik mindennapi kenyerünk előteremtéséért fáradoznak. István király Imre fiához írt intelmeiből — melyek a mai napig megszívlelendő útmutatások — Ungvári Tamás olvasott fel részleteket, majd egy Utassy József verset tolmácsolt Herczeg Lajos.

Az igazságügy-miniszter gondolatai

Az ünnep szónoka, dr. Balsai István igazságügy-miniszter személyes élményeinek felidézésével kezdte beszédét. Elmondta, hogy régi szálak fűzik Egerhez, hiszen diákként gyakran töltött emlékezetes napokat egri nagyszüleinél.

Augusztus 20-ával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az idei , megemlékezés számos dologban különbözik az előző évekétől, hiszen nemzeti ünnepünk ezen a napon végre visszanyerte valódi tartalmát, azaz Szent István örökségének tiszteletét. Emlékeztetett arra, hogy a letűnt politikai rendszer a nemzet mindenkori idegenkedése ellenére egy méltatlan jogszabály ünnepévé kívánta degradálni augusztus 20-át.

— Igazságügy-miniszterként mondhatom, hogy az 1949. évi 20. törvényt végleg magunk mögött tudhatjuk — jelentette ki, majd az elmúlt hónapok alkotmányozással kapcsolatos munkáit részletezte. Kiemelte, hogy az új kormány, s a szabadon választott Parlament erőfeszítéseinek köszönhetően ma elmondható, hogy minden szempontból megfelelünk az alkotmányos jogállam követelményeinek. Nem kis eredmény, hogy Magyarország visszakapta régi törvényes címerét, s hogy a közel

múltban sikerült lefektetni azokat a jogszabályi alapelveket is, amelyek a helyi önkormányzatok eredményes megválasztásához, s működéséhez elengedhetlenül szükségesek.

A pártok sokszínű bemutatkozása

A Heves Megyei Hírlap Szép- asszony-völgyi fesztiválján már a kora délelőtti órákban megkezdődött a színes kavalkád. Dél körül már sok ezren jöttek el, s ki-ki kedvére válogathatott a gazdag programból. Hosszú sorban állították fel a parlamenti pártok sátraikat, s nagy volt a forgalom a Heves Megyei Hírlap sátra előtt is, ahol az Axel-Sprin- ger kiadványok mellett a sorsjegyeket is megvehették a szerencsét próbálók. Az SZDSZ sátra pultján kínálták a Beszélő című hetilapot, jelvényeket, zászlókat, plakátokat. Az MSZP standja elsősorban új kiadású könyvekkel volt megrakva, így például a Sikeres Magyarok sorozatnak az első kötete is kapható volt, amely Horn Gyuláról szól. Megtalálhatták itt az érdeklődők a Szocialista Párt országos ifjúsági tagozatának tájékoztatóját is. A Fideszesek a Magyar Narancs című kiadványt ajánlották a közönség figyelmébe, míg az MDF sátrán egy Kölcsey idézet hirdette: „...csupán két szó: Szabadság és tulajdon.” ők is politikai jellegű könyveket árusítottak, Für Lajos, Bihari Mihály műveit többek között. A Kereszténydemokrata Néppárt egri és füzesabonyi szervezete is képviseltette magát: Trojan Marian Jozef képei mellett bibliai jellegű ajándéktárgyakat is kínáltak. A Független Kisgazdapárt többek között azzal kedveskedett a résztvevőknek, hogy tíz százalékkal olcsóbban árulták a finom gyümölcsöket, s ugyancsak olcsóbban kóstolhatták meg a termelői borokat az idelátogatók.

Hogy mennyire érdekli napjainkban a politika az embereket, bizonyította az is, hogy a délután két óra után kezdődő pártok vitafórumára, melyet a Szépasszony- völgyi nagyszínpadon rendeztek meg, olyan tömeg gyűlt össze, hogy a tribünön el sem fértek a fiallgatók, még a bejáratnál is sokan csoportosultak. A Heves Megyei Hírlap által szervezett vitafórum vendégei Bod Péter Ákos ipari miniszter, dr. Balsai István igazságügy-miniszter, Pető Iván, SZDSZ-ügyvivő, Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője voltak, s foglaltak helyet a színpadon. A Magyar Szocialista Pártot Szekeres Imre országos titkár, a Kereszténydemokrata Néppártot dr. Lukács Tamás, a Független Kisgazdapártot pedig Szabó László, az országos főtitkár helyettese képviselte. A közönség számos kérdést tett föl nekik, majd a pártok képviselői fél-fél órában ismertették programjukat, elképzeléseiket.

Családostól a Szépasszony-völgyben

Még a déli órákban is özönlött a tömeg a Hírlap-fesztiválra. Baráti társaságok, családok ülték körbe a tűzrakóhelyeket, igazi jókedvű szórakozás volt ez.

Jónás József, az egri ingatlan- kezelő vállalat gépkocsirakodója négy gyerekével jött a fesztiválra:

— Nagyon jól érezzük magunkat — mondta —, itt teljes szabadságot érezhet minden ember. Magam is ezt tapasztalom, mint cigányszármazású... Egyébként régebben önkéntes rendőrcsoport-vezető voltam. A sógorommal, Varga Mihállyal főzünk, a gyerekek most épp a kisebb fajta vidámparknak is beillő vurstliban szórakoznak, hintáznak, célbalőnek. Jó érzéssel tölt el, hogy ügy látom, az emberek kezdenek megnyugodni, itt a sokezres tömegben szinte mindenki egyenlő.

Bartus Antal és testvére Katona Albertné elmondták, hogy jól esik végre kiszabadulni a lakótelepi betonrengetegből.

— Örülök, hogy újra visszatért a szép szokás, hogy a családok összegyűlnek Szent István napján — mondta Katonáné. Itt van a két nagy fiam is, az egyikük szakács, ő főzi bográcsban a birkapörköltet. Mi tízen vagyunk testvérek, a család többi tagja Kömlőn, Füzesabonyban ünnepel, de érezzük az összetartást. Elégedettséggel tölt el mindannyiunkat, hogy augusztus 20-a visszanyerte régi rangját. Jól esik elnézelődni, kóborolni a színes tömegben, egyszóval remekül érezzük magunkat.

Szórakoztató műsorok — nemcsak gyerekeknek

A fesztiválon egyszerre több helyszínen is várták az érdeklődőket a színes programok. Igen sok nézője akadt például a Heves Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat Revü Konzumex Boltja divatbemutatójának, amelyen a döntőbe jutott Eger szépei mutatták be a legszebb divatkreációkat. Nem egy jól sikerült kosztümöt tapssal jutalmazott a közönség. A kisszínpadon Szemerei László bűvész és a Lekvár együttes műsorába bevonta a legifjabb résztvevőket is, s nagy sikere volt Nagy Molnár Dávid és Szabó György bűvész produkciójának, valamint Kamilla bohóc fellépésének. Nagy tömeg csodálta meg a body building- bemutatót. A legerősebb emberek is sok néző előtt mérték össze erejüket: igazi szórakozást nyújtott a hordódobó verseny, s még többen szurkoltak a szkanderbajnokságon résztvevőknek. A technika iránt érdeklődők a szebbnél szebb nyugati autókat csodálták meg a kis vidámpark mellett, s a többféle márkájú gépkocsit meg is lehetett vásárolni.

Értékes nyeremények a Hírlap-sorsoláson

Mint említettük, a Heves Megyei Hírlap sátra előtt hosszú sorokban álltak az emberek, és nagyon sokan vásároltak a lap által kibocsátott sorsjegyekből. A nagy eseményre, a sorsolásra délután 5 órakor került sor, dr. Szabó István közjegyző vezetésével. Számos vállalat, magáncég, szövetkezet ajánlott fel különböző, értékes nyereményeket, s üvegtervező művészek is csatlakoztak hozzájuk legszebb alkotásaikkal. Sok szerencsés nyertes már a helyszínen átvehette ajándékát.

A jó hangulathoz, a vidámsághoz, a szórakozáshoz a szép idő is hozzájárult, nem csoda, hogy a kora esti órákban is sorra érkeztek még az autósok, a gyalogosok a Hírlap-fesztiválra. A hangulat este 7 órakor hágott tetőpontjára, a diszkón és az éjszakába nyúló utcabálon.