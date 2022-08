A Magyar Természettudományi Múzeum sajtóközleményéből kiderül, hogy a 3000-nél is több lábnyomból álló leletegyüttes kutatása több mint 120 éves múltra tekint vissza. A legújabb kutatás lehetővé tette a szem felbontóképességének többezerszeresére nagyítását, amelynek köszönhetően olyan részletek is láthatóvá váltak, amik korábban rejtve maradtak még a legszakavatottabb tudósok tekintete előtt is.

Dr. Botfalvai Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának vezetője, a megjelent publikáció első szerzője szerint a kutatás során használt 3D szkennerek segítségével 0.01 mm-es felbontásban tudták vizsgálni még a legsekélyebb ipolytarnóci nyomokat is, így megfigyelhetővé váltak olyan részletek, amelyek ez idáig nem voltak ismertek.

Ragadozó emlős nyomok a lelőhelyen.

Forrás: BNPI

Magyar János, az ELTE TTK Őslénytani tanszékének doktorandusza, a megjelent publikáció társszerzője taglalja, hogy a grizzly medvék testméretét is meghaladó nagytestű ragadozó emlősök korábban mindössze egyetlen, töredékes nyom alapján voltak ismertek az ipolytarnóci lelőhelyről. Azonban a lábnyomos homokkőpad 3D szkennelése során számos hasonló lábnyomot fedeztek fel, melyek morfológiai tulajdonságai arra utaltak, hogy ezek nagy valószínűséggel az 500 kg-os testtömeget is elérő medvekutyáktól származhatnak.

Kiemelik: a kutatás eredményei szabad hozzáférésűek, így az interneten keresztül a világ bármely pontjáról elérhető akár további tanulmányozás céljából is.