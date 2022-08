Sokan nem tudtak várni arra, hogy hivatalosan is birtokba vehessék Lillafüred régi-új kilátóját, a Zsófiát. A már járható útvonalon egyedül, vagy párban felkapaszkodtak a hegyoldalra, hogy közelről is megcsodálhassák a völgyből már régóta jól látható építményt – írja a Boon.hu.

A cikkből kiderül, hogy érdemes is felmenni, hiszen a látvány egyedülálló. Romantikázásra is igazán megfelelő a festői környék, amelynek csodáját már József Attila is megénekelte az Ódában. Érdemes azonban megvárni azt a néhány napot, ami még hátra van a Zsófia-kilátó kilátó hivatalos átadásáig, amíg az építők elvégzik a szükséges utolsó simításokat. A hivatalos átadás időpontja azonban már nagyon közel van, de még nem ismert.

„Amíg nem volt hivatalos átadó, addig nem látogatható a kilátó” – néhány hete ezt nyilatkozta nekünk Vereb István, az Északerdő Zrt. kommunikációs tanácsadója. „A látogatóknak – saját biztonságuk érdekében is – várniuk kell!” – tette hozzá.

Tehát, ha befejeződnek a munkák, és hivatalosan is átadják az építményt, akkor vehetik majd birtokba a látogatók az 1900-ban épült kilátótorony hű mását.

A vidék első kilátója

Az első vidéki kilátótorony – ezt a büszke címet viselheti az előd – kalandos története több mint 120 évre tekint vissza. A lillafüredi kilátó ötlete az 1890-es évek végén merült fel, a létesítmény megépítésének 1262 koronás költségét a Borsodi Bükk Egylet finanszírozta. A terveket Szűcs Sándor miskolci mérnök készítette. Ő felügyelte az építést is. A kilátó nevét a Borsodi Bükk Egylet alapítója, báró Vay Béla Borsod vármegyei főispán felesége, gróf Teleki Zsófia tiszteletére és emlékére kapta.

A Zsófia-kilátó a XX. század első felében – a Palotaszálló mellett – meghatározta Lillafüred látképét, számos fotón megörökítették, és a miskolci turisták szemében mindig fontos szerepet töltött be. Túlélte két háború viharait, azonban az 1950-es években a lillafüredi „Szikla” nevű légvédelmi központ építésekor elbontották, hogy helyére antennát telepítsenek.

Miskolci tervező álmodta újjá

A kilátó rekonstrukciója tavaly ősszel kezdődött. Tervezéskor az egykori építmény megjelenését vették alapul, csak a kornak megfelelő biztonsági és kényelmi szempontok miatt változtattak, de az eredeti látvány megőrzése mellett. A kilátó kivitelezésének vállalkozási díja mintegy nettó 50 millió forint.

Az „új” Zsófia- kilátó terveit Viszlai József építészirodája készítette, az építtető Északerdő Zrt. által kiírt pályázatot nyerték meg négy-öt éve. Teljesen új kilátót kellett egyébként tervezniük, hiszen az 1902-es, korábbi építményről csak néhány korabeli fotó maradt fent. Érdekesség, hogy Viszlai József nevéhez fűződnek az Avasi kilátó rekonstrukciós tervei is. A Dolka-tetőn magasodó kilátó vörösfenyőből, alsó szintje kőből készült, amelyhez helyi mészkő lapokat használtak fel.