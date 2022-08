A megye gazdálkodói idén is részt vesznek a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke szerint a termelők újfent kitettek magukért, hiszen augusztus elejéig a tavalyi mennyiség felét már bevitték a sarudi gyűjtőpontra. Ez azt jelzi, hogy a gazdálkodók fontosnak tartják a programot, érzik annak jelentőségét, s jó szívvel adományoznak. A Karkus-tanyán a hónap végéig várják a búza felajánlásokat. Pénzadományok is érkeznek, ebben felül fogják múlni a tavalyit, s szeptemberig, októberig még a gazdák, vagy magánszemélyek is tehetnek pénzfelajánlást a rászorulók támogatására.

Szendrei László büszke a heves megyei gazdákra, akik nem csak akkor adnak, amikor sok terem és van miből, hanem akkor is támogatják a rászoruló gyerekeket, családokat, amikor maguknak is kevesebb van. Köszönet jár nekik ezért.

A megyei búzaadományt az Egri Főegyházmegyei Karitász osztja szét tartós élelmiszer formájában Heves és Borsod megyei rászorulók között, részben pedig a határon túli karitatív szervezetekhez juttatják el.