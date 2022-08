A jégkárelhárítás egyébként április közepétől szeptember közepéig üzemel, s az a célja, hogy jégeső ne alakuljon ki. A NAK megyei elnöke egyértelműsítette, hogy nem az eső, hanem a jég kialakulását gátolja a levegőbe juttatott anyag, az ezüst jodid, ami a jégkristályokat köti meg, azonban ettől még nem jeges állományú csapadék kialakulhat.

– A berendezések a Dunántúlon is ugyanúgy működnek, mint a keleti országrészben – mondta el Szendrei László – és ott nincsen aszály. Így működött ez a rendszer az elmúlt öt évben is. Volt olyan év, amikor túl sok csapadék hullott le – tette hozzá. A szakember kiemelte, most valóban van aszály, azonban tavaly, amikor szintén működtek a berendezések, sok volt a csapadék, így nincs összefüggés a jégkármentesítés és a csapadékhiány között.