Bár az épület teljesen elkészült és az intézmény dolgozói is készek arra, hogy beköltözzenek és használatba vegyék az új óvodát, ezt mégsem tudják megtenni, mivel a beruházás kivitelezőjének még nem fizették ki vállalkozói díja teljes összegét. Laczkó Roland polgármester elmondta, hogy az építőanyagok drágulása miatt nyolcmillió forinttal növekedett a beruházás végösszege, így a részben európai uniós, részben a Magyar Falu Program keretéből épült középület esetében a ráemelést megkérték és meg is kapta a falu. Az erről szóló dokumentumok már megérkeztek a polgármesteri hivatalba. A község vezetője hozzátette, hogy bár ezt korábban is megtehette volna, de ha a következő testületi ülésen végre a képviselők is jóváhagyják, akkor a kivitelezővel rendezni tudják az anyagiakat, s ebben az esetben akár az őszi vagy a téli szünetben az óvoda a régi épületéből az új helyre költözhet át.

Még nem készült el teljesen az új óvoda Boldogon

Forrás: HMH

Az új óvodára eredetileg 100 millió forint állt rendelkezésre. A mostani épületeiben 75 gyermek ellátásával működő Csicsergő Óvoda már nem volt bővíthető, így korábban megvett az önkormányzat egy újabb ingatlant. Ebben a most elkészült épületben két csoportot tudnak majd elhelyezni. A beruházásnak köszönhetően nagyobb udvar és játszótér is biztosítható, ami az előírásnak megfelelő lesz a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva. A Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődéje az udvar kialakításához egymillió forint értékű Leier térkövet és kétszázötvenezer forint készpénzt is nyert, melyre a Boldogi Óvodáért Alapítvány pályázott.