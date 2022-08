Óriási meglepetést okozott nemrég Rózsaszentmártonban az a volt helyi lakos, aki a falu polgármesteri hivatalába kopogtatott be azzal, hogy visszahozott a helyi könyvtárba egy olyan könyvet, amelyet harminc évvel ezelőtt vett ki, ám elfelejtette azt időben visszahozni.

Az esetről Sipos Jánosné, a község polgármestere is beszámolt. A heol.hu portálnak elmondta, hogy nagy meglepetésükre a nem is akármilyen kötet került vissza a faluba.

– Rózsaszentmártonban még sokan emlékeznek az általános iskola egykori pedagógusára, igazgatóhelyettesére, Nagy Lászlóné, Viki nénire. Ő csaknem hat évtizede, 1964-ben írta meg a diplomamunkáját a község történetéből. Többen is emlékeztek erre az írógéppel készített, kemény kötést kapott kéziratra, azonban hosszú időn keresztül senki nem tudta, hová lett – emelte ki a polgármester asszony. Hozzátette, nagyon értékes és érdekes munkáról van szó, hiszen dátumszerűen szerepelnek benne olyan adatok, mint hogy a hidak, az utak mikor készültek, pontos összegek találhatók benne, amelyekre már az akkor élt rózsaszentmártoni lakosok sem emlékezhetnek. A már korábban elhunyt Viki néni az 1960-as évek elején még hozzá tudott férni az akkori tanácsi iratokhoz. Ezek azonban azóta már nem fellelhetők – tette hozzá a település irányítója.

Nemrég Rózsaszentmártonban megrendezték a helységből elszármazottak találkozóját és akkorra megjelent a falu helytörténetét összefoglaló kötet második része. Ezek híre jutott el a volt helyi lakoshoz, akinek eszébe jutott Nagy Lászlóné kézirata, ami még mindig nála volt. Ekkor határozta el, hogy visszaviszi. A diplomamunkából annak idején több kemény kötésű példány is készült, azonban ezek idővel elvesztek.

– Kaphatott volna bírságot is a könyv visszaszolgáltatásával igencsak elkéső olvasó, de természetesen erre nem került sor – mondta el mosolyogva Sipos Jánosné. Sajnos ennek a munkának az anyagát már nem tudták felhasználni az elmúlt években megjelent helytörténeti kötethez, azonban így is jelentős forrásnak tekintendő. Azonnal fénymásolatot készítettek a könyvről és be is szkennelték az egész művet.

– A csaknem kétszázharminc oldalas kötet ismét a helyi könyvtárban kap helyet, ott másolatban is elérhető – mondta el a polgármester. Viki néni írásának digitalizált változatát pedig most már az önkormányzat honlapján is megnézhetik és olvashatják a múlt iránt érdeklődők.