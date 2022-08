A település vezetője nyomatékosan kér minden helyben élő embert, hogy legyen éber és elővigyázatos! A községben jó ideje tilos engedély és a helyi adó kifizetése nélkül bármiféle árusítás és felvásárlás végzése! Ez vonatkozik a kőkúti településrészre is.

Tuza Gábor arra kéri a lakosokat, hogy jelezzék a szokásos – 561-000/11-es, 06-20-910-51 59-es –, telefonszámokon, ha ilyet észlelnek. Hozzátette, lehetőleg ne Facebookon, vagy egyéb online platformon üzenjenek, mert azt nem mindig észlelik.

Véletlenül se engedjenek be idegeneket az otthonukba! Az önkormányzat nem küld pénzt, adományt, egyéb dolgokat, s a közüzemi szolgáltatók sem szednek helyben pénzt. Ne dőljenek be a pénzváltási trükknek! Legyenek óvatosak, gyanakvók az idegenekkel szemben, s kísérjék figyelemmel a szomszéd ingatlanát is, hogy nem jelennek-e meg ott esetleg idegen személyek – figyelmeztet.