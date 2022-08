– Az előző közgyűlést is jellemezte a mesterséges cirkusz, a szándékosan gerjesztett rossz hangulat. Ennek az az oka, hogy gyakran nem mennek át a Mirkóczki Ádám polgármester által támogatott, áhított előterjesztések – mondta kedden sajtótájékoztatón Mirkóczki Zita egri önkormányzati képviselő, az MSZP helyi elnöke.

– Mivel a polgármester szétverte a saját frakcióját, ezért a közgyűlésben jelenleg egy frakciónak sincs többsége, nyilvánvaló, hogy a képviselőknek egyeztetni kell – húzta alá. – Egyébként is ez lenne a megfelelő eljárás a város érdekében, ezt kellene tennie a polgármesternek is, így kellene képviselni az egrieket. Neki nem a volt polgármesterrel, Habis Lászlóval, vagy az országgyűlési képviselővel, Pajtók Gáborral kell egyeztetni, hanem velünk, a közgyűléssel. A TOP Plusz források miatt most a polgármester újra előhúzta a szörnykoalíció szöveget. Azt kommunikálják, hogy meghiúsult az érsekkerti játszótér felújítása, azonban ez nem igaz, ugyanis a fürdő környezetének felújítását célzó,1,2 milliárd forintos projektben benne van a játszótér rekonstrukciója is. A rossz templom felújításával kapcsolatban is csúsztatnak a polgármester és az alpolgármesterek is. Ez nem egy galéria lenne, hanem egy modern, fenntartható kulturális központ a templombelsőben, amely előadótérként, irodaként működne. Ezzel pedig a Bartakovics Béla Közösségi Ház bérlésére nem lenne szükség a jövőben, azért ugyanis horribilis árat fizet jelenleg a város az egyháznak.

Mirkóczki Zita arról is beszélt, a mezőgazdasági iskola cseréjét úgy képzelte a polgármester, hogy az egyház megkapná a laktanyát az államtól, majd az egyetem B épületéért és a mezőgazdasági iskoláért cserébe ezt a városnak adnák.

– Konkrétan az egyház ingyen kapna egy épületet. Úgy gondolom, felháborító, hogy a polgármester a képviselők tudta nélkül egyezkedik, alkukat köt, még ha csak szóban is – zárta szavait.