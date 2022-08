Péntek

Eger: 18 órától Istvánfi Balázs és Németh András Duó koncertje lesz a Szent Bernát Ciszterci Templomban. Duda-tekerő duójukat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen alapították 2010-ben, ahol zenei tanulmányaikat folytatták a Népzene Tanszéken. Repertoárjukat kiegyensúlyozott arányú népzene, átdolgozás, historikus és kortárs művek, valamint saját szerzemények megszólaltatása jellemzi. A koncert ingyenes.

Szilvásvárad: A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban rendezik Fiatal Fogatlovak Világbajnokságát Több mint 50 ló érkezik a hajtójával együtt hazánk mellett Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Norvégiából, Lengyelországból, Svájcból és az Egyesült Államokból is.

Gyöngyöspata: 19 órától St. Martin koncert a VI. Vulkanikus Borok Fesztiválja keretében a Kisboldogasszony Templomban.

Mátraderecske: 15. Palóc Párnafesztivál több helyszínen is (Sportcsarnok, Népművészeti Ház, Mofetta épülete). Pénteken délután többek közt megnyílik Les Norbert népi iparművész, fazekas tárlata a Mofettában, este pedig koncertek várják az érdeklődőket. Színpadra lép az Aposztréfa, a Soulwave, a Honeybeast és a Hunorock is.

Gyöngyössolymos: Történelmi és értékőrző találkozóra várják a településre az érdeklődőket. A solymosi ízek, borok, hagyományok hétvégéje elnevezésű program célja a nemzeti összetartozás erősítése, a kulturális örökség ápolása Gyöngyössolymos testvértelepüléseivel együtt. Pénteken egyebek között a helyi hímző szakkör munkáiból, valamint Szolcsák Gyula amatőr festő alkotásaiból nyílik kiállítás. A zenés esten Mülhauser Martina dalszerző, előadó, valamint Rózsa György dalszerző, gitárművész lépnek fel. Szombat délután, többek között, a házigazdák és testvértelepüléseik mutatják be hagyományos viseleteiket, táncaikat, népdalaikat, majd Denk Viktória, a Madách Színház tagja, illetve Dócs Péter nóta- és operetténekes előadását Báder Ernő cigányzenekara kíséri. Este hat órakor a gyöngyösi Berze gimnázium diákjai előadják az Omega együttesről írt rockoperájukat, majd Varga Miklós, Máté Péter-díjas énekes, Sasvári Léna színész és Sasvári Sándor, Jászai Mari- és EMeRTon-díjas színművész adnak elő részleteket nemzeti rockoperáinkból. Lesz mindezeken túl főzőverseny, kirakodóvásár, étel- és borkóstoló is.

Egerszalók: Lélekdimenziók címmel nyílik képzőművészeti kiállítás 17 órakor a St. Andrea Galériában (Ady Endre utca 88.). Kiállítók: Kele Juci (Budapest), Szűcs Rita (Eger) és Ducsai Zoltán (Eger). A bemutatót Tóth Levente, a Gárdonyi Géza Színház színművésze nyitja meg, köszöntőt mond és borbemutatót tart dr. Lőrincz György. A rendezvényen – amelynek a moderátora Teleki Klára – közreműködnek a Pódium Tánc- és Balettiskola növendékei. A kiállítás augusztus 26-tól október 4-ig tekinthető meg a St. Andrea Szőlőbirtok nyitvatartási ideje alatt, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között.





Szombat

Eger:

13 órától XXVI. Egri Népzenei Gála lesz a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A programok 13 órakor kezdődik.

18 órától ismét lesz Fuzio Chill Out; a Gál Tibor Fúzió ( Csiky Sándor u. 10.) vendégei a a funky, a soul és a jazz ötvözetét élvezhetik a borok élvezete mellett. Asztalfoglalás javasolt.

19 órától Szabadtéri Salsa Libre latin party a Szépasszonyvölgyben. A Salsa Libre Eger tánciskola egy szabadtéri bulival búcsúztatja a nyarat, egyben egy nyílt alkalmat teremt, hogy bárki belekóstoljon az iskolában szeptemberben induló táncok - a Salsa és Bachata - zenei- és mozgás világába. Az este során lehetőség nyílik megismerni a két táncstílus alaplépéseit, és bekapcsolódni közös táncba.

Felsőtárkány: Denevérek éjszakája a Nyugati Kapu Oktató-és Látogatóközpontban. 17.30-tól előadás a denevérekről - Gombkötö Péter gerinces zoológiai szakreferens, 18.30-tól kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak végezetül 19:30-tól denevérek hálózása, megfigyelése hangdetektorral, hőkamerával.

Egerszalók: Szüretindító bortúrát tartanak, ami 10 órakor szentmisével indul. Az iskola udvarán délután fél 2-kor indul a buli, 18 órától Bon-Bon lép színpadra, 20 órakor pedig az Új Fiesta ad koncertet. 21-kor tűzijátékkal zárul a nap.

Mátraderecske: 15. Palóc Párnafesztivál több helyszínen is (Sportcsarnok, Népművészeti Ház, Mofetta épülete). Szombaton egész nap a hagyományoké a főszerep, kézműves foglalkozások, helyi finomságok kóstolója, tánccsoportok és kórusok produkciója, s természetesen a látványos Palócfelvonulás is várja a vendégeket. Este pedig ismét a zenétől lesz hangos a mátrai település, a 4S Street és a Bikini is fellép majd.

Nagyréde: 9 órától éjszakába nyúlóan várják szüreti napokra az érdeklődőket Molnár József Közösségi Színtérben és körülötte. Lesz Kökény Attila koncert, fellép a Crazy Little Queen és bemutatkoznak a helyi csoportok.

Pétervására: Turizmus és helyi termék kiállítás 10 órától 16 óráig. Több mint 40 kiállító és vásározó mutatja be termékeit, szolgáltatásait és szálláshelyeit. A rendezvény alatt kürtőskalácsos, mézeskalács és molnárkalácsos várja a látogatókat. A kiállításon való részvétel, mind a kiállítóknak, mind a látogatóknak ingyenes! Helyszín: Főtér, (rossz idő esetében Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár3250 Pétervására, Szent Márton út 3.)

Novaj: Szüreti Beharangozóval készülnek a településen Zenés ébresztő, koszorúszentelés, gyermekprogramok, kisvonatozás, szüreti felvonulás és szüreti bál várja az érdeklődőket! A programok már reggel 7-kor elkezdődnek, fél 1-kor szüreti felvonulás kezdődik, melyet hagyományőrző csoportok műsora követ a színpadon. A nap este 8-kor szüreti bállal zárul, melyhez a Farkas Family zenekar szolgálatatja a talpalávalót.

Noszvaj: Szilvanapot tartanak, melynek célja, hogy az ide látogatók megismerhessék a település ­értékeit, szokásait, ízeit, az itt lakó embereket, mindazt, ami szeretni való Noszvajban. A vendégeket immár a megújult Gazdaházban fogadják, amelynek a renoválása a közelmúltban fejeződött be. A helyi tájházon az 1980-as évek óta nem volt ekkora felújítás, több mint 12 millió forintot fordítottak az értékmegőrzésre. A Népi Építészeti Program forrásból megújultak a kemence, a belső terek, a padló, a tetőszerkezetet is kijavították. Mindezt komoly kutatás előzte meg, hogy a lehető legrégebbi, eredeti állapotba állítsák vissza restaurátorok segítségével.

Az idei szilvanapon itt, megújult környezetben várják a vendégeket. A nap során a gyümölcs feldolgozási módjainak bemutatása mellett számos folklórprogram, kézműveskedés, helyi ízek kóstolója várja az érdeklődőket.

Verpelét: Borból és nótából nem lesz hiány, Bor és Nóta Ünnepét tartják a faluban. A megnyitó 9 órakor kezdődik, majd hagyományőrző csoportok műsora következik. A segíteni vágyók 10 és 14 óra között vért adhatnak a művelődési házban. A szüreti felvonulás fél 3-kor indul, majd 16 óra 30 perctől Abba Show-n szórakozhatnak a résztvevők, azután 18 órától nótaest, este 9-től pedig a Gondamusic Band sláger kavalkádja gondoskodik a remek hangulatról.

Szúcs: A tónál várják ugrálóvárral a gyerekeket, 17 órakor Kaczor Feri lép föl, majd utcabál lesz.

Egercsehi: 10 órakor a Bányász Emlékműnél lesz ünnepség, délután a sörkertben mulatság. Lesz előadás a nagyragadozókról, közös ebéd, a Móka Duó gyerekműsora, délután háromtól zenél Sztaniszláv László, a Fiesta, a Vigadó Band, este pedig utcabál Danó Nándival

Vasárnap

Hatvan: 10 órától Vándormanók című bábelőadás a Grassalkovich Művelődési Házban

Mátraderecske: 15. Palóc Párnafesztivál a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul.

Eger: Tokos Zenekar lép színpadra 15 órakor a Bartakovics Béla Közösségi Házban.