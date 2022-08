– Idén beadott pályázataink közül több is tartaléklistára került egyelőre, igazodva a már bejelentett kormányzati takarékossági intézkedésekhez – tájékoztatta lapunkat Kazsu Attila polgármester. – Miközben reménykedünk, hogy idővel zöld utat kaphatnak ezek a beruházások is, úgy döntöttünk, hogy közülük önkormányzati erőből mégis megvalósítunk néhány fejlesztést, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontosak. Sokan kerestek meg például az elmúlt években azzal, hogy szeretteik végső nyughelyén próbáljunk urnás temetkezési lehetőséget is kialakítani. A temetőben a ravatalozó épülete mellett a kivitelezési munkálatokat már el is kezdtük. Öt urnafal építése szerepel a végső tervek között, most az első fázisban egyet építünk, illetve az odavezető útvonal és az urnafalnak helyet adó tér kap szilárd burkolatot. A térkőborítás már elkészült, várhatóan a teljes területrendezés befejeződik a héten. Reményeink szerint az első urnafal szeptemberben kerül a helyére, a pontos dátum a szállítótól függ. A kivitelezés után az abasári temető még szebb lesz, és egy újabb lehetőséget tudunk biztosítani a temetkezésben – foglalta össze Kazsu Attila.