Sajtótájékoztatót tartottak a Mi Hazánk Mozgalom Heves megyei szervezetének vezetői a Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince telephelye előtt. A borászathoz köthető az a közelmúltban történt, nagy vihart kavart vízszivattyúzás, melynek sokak szerint köze volt ahhoz, hogy kiszáradt a Tarna. Az eseményen a párt megyei elnöke, dr. Pápai Ákos elmondta, az ökológiailag megterhelő, agresszív vízkivételnél Hajdara Roland, a párt választókerületi elnöke is jelen volt. Hozzátette, azok a segítők, civil állatvédők, akik ebben az akcióban részt vettek, azóta azt is közölték, hogy korábban a Tóth és Tóth borászat Kompolton a lakossági szennyvízelvezető rendszerben is dugulást okozott.