Egerszóláton jubileumi ünnepségen köszöntötték a húsz éve alakult egerszóláti asszonykórust. A hangulatos találkozón jelen voltak olyan együttesek is, akikkel sok éven keresztül együtt léptek színpadra a környékbeli települések rendezvényein, falunapjain, de többször vettek részt közösen szakmai minősítésen is, ahol az ezüst fokozatot is kiérdemelték.

Verebélyi György polgármester köszönetet mondott az asszonyoknak a község kulturális életében végzett áldozatos munkájukért, majd egy díszoklevelet adott át Kadlott Lajosné Irénke kórusvezetőnek.

Farkas Attila, a Heves megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke és Bimbó Zoltán, a Cantus Agriensis Egyesület elnöke szintén díszoklevéllel jutalmazták az együttest.

Az alkalomhhoz illően ezután órákig szállt az ének. A fellépők a legszebb népdalokból merítettek. A jubiláló kórussal együtt ünnepelt a Kék Ibolya Honvéd Népdalkör, A Novaji Asszonykórus, Az Egerszalóki Rozmaring női és a Borvirág férfi kórus, valamint a Kápolnai Margaréta Egyesület – tudatta Tuza Ferenc portálunkkal.