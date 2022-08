Júliusban jelentette be a kormány, hogy augusztustól változnak a rezsicsökkentés feltételei, és az átlagfogyasztás felett lakossági piaci árat kell fizetni. Az intézkedés legérzékenyebben várhatóan azokat az egyedül élő, idős embereket érinti, akik nagy családi házakban maradtak magukra. Ezeket az épületeket sokba kerül kifűteni, árammal ellátni, valószínűleg sok esetben lehetetlen lesz adott esetben egy szerény nyugdíjból.

A vámosgyörki Szabó Ferencné például tavaly egész télen gázzal fűtött, mint mondta, túl is lépte a kormány által meghatározott fogyasztási limitet. Idén felhasználja a még otthon meglévő tűzifát, de ha az elfogy, nem tudja, mi lesz, mert a ház rezsije a nyugdíjának eddig is közel a felét elvitte.

Molnár Jánosné Kálban szintén egyedül él már a családi házban.

– Fával és gázzal vegyesen szoktam tüzelni – mondta Molnár Jánosné. – Nagy meleget sosem csináltam a lakásban, nem is igénylem. Az unokám majd segít a gáz- és áramfogyasztásomat átnézni, hogy tudjam, hogyan legyen a továbbiakban. Rendeltem most is fát, ahonnan mindig szoktam venni, és megnyugtattak, hogy lesz tüzelőm, csak egy kicsit várni kell rá. Annak idején a gyerekeket neveltem, hogy mindent megadjunk nekik, ezért kevés a nyugdíjam. Mire mindent kifizetek, alig marad belőle. Hála Istennek, a fiaim a mai napig segítenek anyagilag is. Nélkülük nem tudom mi lenne, mert én innen nem mennék sehová. Ezt a házat a két kezünkkel, együtt építettük fel a párommal. Engem minden ideköt, én boldog vagyyok itt.

Azzal kapcsolatban, hogy a bajba jutott emberek milyen eséllyel cserélhetik le otthonukat esetleg mégis kisebbre, Tóth Zoltán ingatlanszakértő, a gyöngyösi Tóthhouse Ingatlaniroda tulajdonosa arról beszélt, hogy a rezsinövekedés hatása a vevői oldalon már érezhető, az ügyfelei a korszerűsítettebb vagy a kisebb méretű ingatlanok iránt érdeklődnek.

– Eladói oldalon valószínűleg az előttünk álló fűtési szezon lesz a mérvadó – magyarázta Tóth Zoltán. – Az emberek akkor fogják élesben megtapasztalni, hogy mekkora rezsivel jár egy ingatlan kifűtése. Az eladási oldal igazi élénkülését ezért én a jövő év elejére, tavaszára várom. A csak gázfűtésű ingatlanok helyett a szilárd tüzelőanyaggal fűthető lakások iránti érdeklődés az ukrajnai háború kitörése óta egyre jobban érezhető volt. Emellett az infláció hatására is sokan gondolkodtak alternatív fűtésmódban már a rezsitámogatás változásának bejelentése előtt is. Keresett volt az elektromos fűtésű, például napelemekkel ellátott ingatlan, de a vegyes tüzelésű rátüzelést is sokan jó megoldásnak látták. Ez a trend nagyságrendekkel erősödött az elmúlt egy hónapban. Ezzel együtt látnunk kell, hogy az ingatlanpiacon is átalakulás van. A magas hitelkamatok miatt most kevesebb az ingatlant kereső ügyfél, főleg abban a körben, akik hitelt is szerettek volna fölvenni a vásárláshoz. A klasszikus kétszintes, kétgenerációs, 1980-as években épített házakról úgy gondolom, hosszabb távon nem nagyon lesz rájuk kereslet. Ezek eddig sem álltak a vevők érdeklődésének középpontjában. Viszonylag kevés család él együtt a mai társadalomban, és ha valaki ilyen házban egyedül maradt, nem biztos, hogy ki tudja fűteni. Viszont, ha el akarja adni, az nem biztos, hogy sikerül, az eddig csekély kereslet további csökkenése miatt. A Kádár-kockáknak is nevezett háztípusok esetében biztosan kétfelé válik majd a piac. A korszerűsítettek iránt a keresletnövekedést sem tartom kizártnak. A korszerűsítés nélkülieknél azonban valószínűleg értékcsökkenést okoz a rezsinövekedés – részletezte az ingatlanszakértő.

Tóth Zoltán szerint ördögi körbe kerülhet, aki az esetleg számára megfizethetetlen rezsi miatt háza eladására szánja el magát. Az általa említett, már alig keresett típusú házakat csak mélyen ár alatt lehet eladni, és abból már nem biztos, hogy futja egy kis méretű ingatlanra. De, ha elég is a vételár egy felújítandó parasztházra, annak lakhatóvá tételével már valószínűleg nem szeretne foglalkozni egy idős ember.

– Azt látom, hogy sok idős, magányos ember nem is akar elmenni a családi fészekből. Az ő esetük a legrosszabb. Ha a családban nincs aki segítsen nekik, mert a gyerekek messze élnek, esetleg nem is tartják velük a kapcsolatot, ott belegondolni se jó, mi történhet – vélekedett Tóth Zoltán.

Az önkormányzatok, erejükhöz mérten, eddig is segítették a településeik rászorultjait, akik között idős, egyedülálló emberek is szép számmal vannak. Azt azonban még nem látják a helyhatóságok sem, hogy a támogatás kezelhető lesz-e a közeljövő. Dr. Balázs László, Vámosgyörk címzetes főjegyzője arról beszélt, hogy még nem érkezett segítségkérés az önkormányzathoz a rezsiemelkedés miatt.

– Minden évben segítjük a legrászorultabbakat az önkormányzat szociális keretéből, akik között idős emberek is vannak. Ez 40-50 család volt eddig Vámosgyörkön. Módosítjuk a helyi szociális rendeletet, szélesítjük a jogosultsági feltételeket. Persze, azt még nem tudjuk, mi lesz, ha nagyon sokan jogosulttá válnak, illetve segítséget kérnek, mert akkor a legrászorultabbak is csak minimális támogatást kaphatnak. Eddig tudtuk kezelni a helyzetet, de most mi is bizonytalanságban vagyunk. Csak az első számlák kézhez vétele után tudunk majd többet. Érdeklődtük a Belügyminisztériumban, számíthatunk-e ilyen célra kiegészítő normatívára, de a válasz nem volt megnyugtató – fogalmazott dr. Balázs László.

Karácsondon már a nyár elején megrendelték a csaknem 70 háztartás számára a szokásos szociális tüzelőt, de egyéb segítségnyújtásra nincs módja az önkormányzatnak. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy önként vállalt feladatuk a helyi bentlakásos idősotthon állami támogatást meghaladó költségeinek kifizetése. Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működteti az otthont, de amire nem elég az állami normatíva, a hiányzó összeget az adott település pótolja. Ez az összeg a gáz- és villanyszámlák miatt hamarosan a sokszorosára rúg. Mindez ellehetetleníti a lakosság szélesebb körű segítését.