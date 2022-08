Biztonság 1 órája

Még több lesz Heves megyében ősztől az iskolarendőr: tanár, diák, szülő is elégedett velük

Utánajártunk, mik a tapasztalatok az iskolaőrökről. Arra is kíváncsiak voltunk, az idei tanévben változik-e a számuk. Az Egri és a Hatvani Tankerületi Központ is arról számolt be, elégedettek a programmal, bővítik a szolgálatot teljesítők körét a most szeptemberben induló tanévben. A rendőrségnek is pozitív tapasztalataik vannak.

Illusztráció Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Illusztráció Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Az iskolaőrök hatékonyan segítik a nevelőtestületek munkáját, a fellépésük határozott és udvarias. A munkavégzésük jellemzően precíz, kifogástalan, gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt jól kommunikálnak. Az intézményekben javult a fegyelmi helyzet, hiszen az iskolaőr jelenléte segíti a szabályok betartását – mondta el portálunknak Varjú Ferenc rendőr alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának megyei koordinátora. A visszajelzések alapján elmondható, hogy munkájukkal a tanintézetekben dolgozók és a szülők is elégedettek, s a gyerekek is elfogadják az intézkedéseiket. A tanári testületek bevonják az iskolaőröket a diákok magatartási problémáinak megoldásába, s az esetek megbeszélésébe is. Az iskolák együttműködése a helyi és megyei koordinátorokkal jó és eredményes. Kapcsolattartásukat a felmerülő gondok azonnali megoldására törekvés jellemzi, osztotta meg tapasztalatai a rendőr alezredes.

A 2021/22-es tanévben volt arra is példa, amikor a mindennapi feladataiktól eltérő esetben nyújtottak segítséget. – Az egyik tanteremben, tanítás alatt, légzést irritáló, szúrós szagot érzékeltek a tanulók és a pedagógusok. A katasztrófavédelem és a rendőrség egyidejű értesítését követően az iskolaőr közreműködésével az iskolát kiürítették, s a területet lezárták – mondta Varjú Ferenc. Megjegyezte, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata jelenleg is várja az újabb jelentkezőket iskolaőrnek a +36/36/522-111 telefonszámon. Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese a Heolnak elmondta, a fenntartásukban működő intézmények közül az előző tanévben tizenegy iskolában segítette a munkát iskolaőr, ez a szám a következő tanévben tizekettőre bővül.

– Általános tapasztalat, hogy az iskolaőrök munkájuk során segítőkészek, együttműködőek, és szükség esetén kellőképpen határozottak. Az esetenként felmerülő kisebb konfliktusokat empátiával és a jogszabály adta lehetőségek keretein belül látják el. A pedagógusok, a gyerekek és a szülők gyorsan elfogadták a jelenlétüket, amely kedvezően befolyásolja a tanulók magatartását különösebb beavatkozások nélkül is – jegyezte meg Kókainé Burján Ágnes.

Az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Ballagó Zoltán is arról számolt be portálunknak, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben bővül az iskolaőrök száma a tankerületüknél. Míg az előző évben tizenegy helyen teljesítettek szolgálatot, addig a most induló tanulmányi időszakban tizenhatra nő ez a szám. – A tapasztalatok szerint a pedagógusok, a szülők és a diákok is elégedettek a programmal, amihez hozzájárul az iskolaőrök pozitív hozzáállása és személyisége is. A felmerülő fegyelmi vétségek és kihágások esetén segítenek megoldani a problémákat – jegyezte meg Ballagó Zoltán.

