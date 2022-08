Ahogy arról élő közvetítésünkön beszámoltunk, az egri közgyűlés csütörtöki ülésén megszavazta, hogy minél előbb intézkedjen az ügyben az Evat Zrt. Mint írtuk, már egy 2019-es költségvetési egyeztetésen is szakvéleményben rögzítette az Evat Zrt., hogy a korlátrendszert fel kell újítani. Ezután is minden évben jelezte a városi cég a problémát. Az építési szakértő és statikus tervező által készített, 2019-es szakértői vélemény szerint a korlátrendszer életveszélyes volt évekkel ezelőtt is, s úgy tűnik, semmiféle beavatkozás nem történt azóta.