A hétvégén folytatódnak a programok. Szombaton a szervező pincészetek a Kárpát-medence területéről érkezett, szintén vulkanikus területeken gazdálkodó vendégborászokkal karöltve várják a látogatókat. A nevezetes hétsoros pincedombon, mely a rendezvény állandó helyszíne, a patai házi borászatok is kitárják pincéjük ajtaját a vendégek előtt, s kínálják a nagykereskedelemben nem kapható boraikat, ízletes palóc ételeiket. Majd 11 órakor többek között pincepörkölt főző fesztivál is kezdődik. A nap során koncertekre, este pedig tűzzsonglőr bemutatóra is sor kerül.

Vasárnap sok más mellett palóc reggeli gyanánt kolbászos lecsóval, patai rétesekkel, palackozott vulkanikus borok vásárával, továbbá vezetett Várhegy-túrával, valamint Báder Ernő és cigányzenekara templomkoncertjével, illetve autentikus patai táncházzal várják a vendégeket.