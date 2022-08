Olvasónk jelezte, hogy nem érti, az egri városgondozás munkatársai miért kezdték el a napokban vágni az aszály miatt kiégett, alig növögető füvet, illetve azt is kifogásolta, hogy már nincs kánikula, de még mindig mennek a párakapuk. Mint írta, a fűnyíró traktor nyomán a kiszáradt föld porzik, s ebben a vízhiányos időszakban szerinte óriási pazarlás, hogy a párakapuk az egész városban mennek.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a fű sokhelyütt kiégett, ugyanakkor a gyomnövények, vagy a parlagfű nagy túlélő. Így elkezdtük vágni a parkfelületeket, hogy rendezett képet mutasson a város, hiszen a turistákat és a város lakóit is nagyrészt zavarja a rendezetlenség. Éppen szerdán érkezett egy felháborodott jelzés a Szvorényi utcából, hogy néhány szál parlagfű magasra nőtt, természetesen ezzel kapcsolatban is intézkedünk– mondta Juhász Géza, a Városgondozás Eger vezetője. Arról is beszélt, hogy a párakapuk komfort javító célzattal továbbra is mennek.

– Valóban nincs már hőségriasztás, ugyanakkor még nem lesz drasztikus vízkorlátozás addig mennek a párakapuk, amelyeket frekventált területekre telepítettünk, s a napokban is örömmel használták a gyermekek a Dobó téren például – húzta alá. Hozzátette, hogy a patakparti növényzet vágásával kapcsolatban is ellentétes jelzések érkeztek a lakosságtól. Többen panaszkodtak, hogy a költési időszak végéig nem vágták le a magas növényzetet. Most pedig többen azt kifogásolják, hogy levágták a főként japánkeserűfűvel borított parti területet, s így a száraz növényzettel kevésbé szép képet mutat a patakpart mint zölden.