– Feldebrő Cserpuszta mellett elhaladva találkoztam ezekkel a szép őzikékkel vasárnap reggel. Nagyon kedvesek voltak, volt amelyik megvárta míg lefotózom – számolt be élményeiről Lapis Lajos olvasónk.

Forrás: Lapis Lajos/beküldött

A cuki állatok egyre gyakrabban jelennek meg tömegesen a lakott területeken is, és ez számos esetben okoz problémát az ott élők számára Heves megyében is. Erről részletesen is írt portálunk.