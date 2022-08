Az OMSZ szerint a legnagyobb számban és eséllyel az ország északkeleti felében alakulhatnak ki, vagy sodródhatnak be zivatarok. A zivatarcellákat felhőszakadás, viharos széllökés, illetve jégeső - 1-3 centiméteres nagyságú, kiemelten északkeleten - is kísérheti. Az éjszaka folyamán várhatóan fokozatosan megszűnik a zivatartevékenység. Kedd délután a keleti, északkeleti tájakon fordulhat elő néhány zivatar, a mainál kisebb számosságban. Egy-egy erősebb cellához továbbra is társulhat intenzív csapadékhullás, viharos széllökés, esetleg jégeső.