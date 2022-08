– Tavaly szeptemberben került be először az egri kórházba Sára. Egy vérvétel és egy hasi ultrahang után már látszott, hogy komolyabb a baj, ezért átszállították Miskolcra. Újabb vizsgálatok vártak rá, és sajnos kiderült, hogy nagyon ritka, több típusból álló csecsemőkori leukémiája van. Március elején testvérdonoros csontvelő transzplantációja volt a lányunknak. Jól sikerült a beavatkozás, a húsvétot már otthon, családi körben tölthettük – ismertette Antal Barbara.

Kialakítottak egy steril szobát, az egész házat átfestették. Minden szépen alakult, úgy tűnt, rendben megy a gyógyulás folyamata. Júniusban azonban újabb fordulatot vett az Antal család élete.

– Észrevettünk egy duzzanatot a fején. A gyulladásos értékei alapján eleinte arra gyanakodtak, hogy fertőzés okozhatja, de az antibiotikumos kezelés nem segített. Végül kiderült, daganatról van szó, és visszajött a leukémiája, ami minimálisan már a csontvelőben is jelen van – mondta el portálunknak az édesanya.

Újabb kezelések következtek, s most abban bíznak, hogy csökkent a daganat, és meg lehet majd műteni. Németországban protonsugár terápia várhat Sárára, és egy izraeli kezelés is segíthetne az állapotán. Ez azonban nagyon drága, százharmincöt millió forintra van szüksége a családnak ahhoz, hogy a kislány megkaphassa a kezelést, és mivel ennyi pénzt nem tudnak kifizetni, gyűjtést szerveztek. Az „Összefogás Sára baba gyógyulásáért!!” Facebook csoportban megtalálható a bankszámlaszám, ahová várják az adományokat, és szívesen fogadnak bármilyen támogatást, licit felajánlásokat is.

– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, minden vágyunk, hogy Sára meggyógyuljon. Ezért minden lehetőséget próbálunk megragadni. Bízunk benne, hogy sikerül összegyűjteni a pénzt az izraeli kezelésre, és hogy jobbra fordulnak a dolgok – jegyezte meg Antal Barbara.