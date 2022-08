Megkérdeztük a két megyei tankerületet, hogy hogyan készülnek a télre, folyamatban van-e az intézmények átvizsgálása, átállíthatóak-e fatüzelésre, illetve jár-e ez plusz költséggel.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója megkeresésünkre azt írta, a háború és a brüsszeli szankciók olyan súlyos energiaválságot és gázhiányt okoznak Európában, hogy ennek kimenete jelenleg még nem látható.

– Minden lehetőségre fel kell készülnünk, arra a szélsőséges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz. A gáz hiánya akár a magyar lakosságot – így az iskolákat is – elérheti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további gázvásárlást és a gázkitermelés fokozását. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai fejleményeket, a köznevelési intézményrendszer működését a kormány – a korábbiakhoz hasonlóan – biztosítja – fogalmazott.

Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerület szakmai igazgatóhelyettesét is megkerestük, ő levelében ugyanezeket írta le.

Időközben a Belügyminisztérium is kiadott egy közleményt.

– Az egyes médiumokban kedden megjelent állításokkal szemben semmiféle döntés, parancs, utasítás vagy új jogszabály nem született az iskolák fűtésével kapcsolatban – írták. – Miként arról a sajtóban nyilvánosságot kapó közadatkérőt is tájékoztatták, évtizedes, tehát nem új szabályozás, hogy az oktatási épületekben legalább 20 Celsius-fokot szükséges tartani. Ez nem jelenti azt, hogy többet ne lehetne.

Hangsúlyozták, hogy az oktatási intézmények fűtése mindenhol megoldott. A kormány a háború és a brüsszeli szankciók okozta európai energiaválság ellenére is normális tanévre készül, az iskolákat az eddig megszokottaknak megfelelően tervezik fűteni, ha azt az európai energiahelyzet megengedi.