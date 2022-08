– Mini bölcsőde már volt Szihalmon, de az kicsinek bizonyult. Legnagyobb örömünkre településünk lakossága folyamatosan nő, fiatal házasok is szép számmal költöznek ide, ezért pályáztunk egy új, 12 férőhelyes bölcsődére – tájékoztatta portálunkat Bóta József Sándor polgármester.

Nagyon szép, modern és minden igényt kielégítő épület várja a település legkisebb lakóit szeptember elsejétől. Már be is telt a helyek száma, teltházzal nyitja meg kapuit az új bölcsőde, s mivel nagy az igény rá, így a minibölcsődét is megtartják, a kettő együtt működik majd, így összesen húsz gyermeket tudnak fogadni, ismertette a polgármester.

Az átadó ünnepségen dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is részt vett.

A palyazat.gov.hu kormányoldalon található adatok szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Heves megye 48 települése részesült bölcsődei vagy mini bölcsődei fejlesztési támogatásban. A források összértéke: 7 milliárd 180 millió 203 538 forint. Ebből 41 pályázat új bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátást tesz lehetővé, míg hét nyertes projekt már korábban is meglévő bölcsődei ellátás további fejlesztését segíti.