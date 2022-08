A nyaralóhajózásnak is ártott az idő

– Természetesen okozott problémát az aszályos idő – mondta lapunknak a Mahart Zrt. Köre Kikötőjének vezetője, Katona György. Hozzátette, elveszítették a Tisza-tavi látnivalókat azzal, hogy ilyen drasztikusan apadt a tó vize. – Nem lehet behajózni már több medencébe. Ezek egyébként is sekélyebb nyáron, de ez most más, fokozatosan vesztettük el azokat – taglalta. Mint közölte, nagyobb szerepet kaptak a hosszú járatok, és felhívják a vendégek figyelmét arra, hogy a tó most nem hajózható, csak a Tisza folyó. Csalódtak ezért a fürdőzők, s azok, akik a vízikomplexumokat keresték például Sarudon. A forgalmuk egyébként jónak mondható, az ünnepi hétvége is nyolcvan százalékos kihasználtságú, erre nem lehet panasz.