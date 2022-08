Nyers Tamás a Teslával Közép-Ázsiába elnevezésű vállalkozás ötletgazdája ekképpen nyilatkozott:

– Sokan a töltési gondokkal terheltek volna bennünket, ennek ellenére a papírok és spedíciók ügyintézése az igazi probléma a balkáni utazás során. Az út feléig úgynevezett plug and charge töltéssel jutottunk el, de az út törökországi részére is még odahaza pár perc alatt megvoltak a szükséges applikációk letöltései, a bankkártya regisztrációk. Erre az útra azért mondtam azonnal igent, mert az útvonal nagyrészt megegyezik az októberben induló utam befejező szakaszával. Most úgymond ellenőrzött körülmények között, egy tapasztalt világutazó társaságában, kipróbáljuk a 18 ezer kilométer hosszú utam utolsó 2500 kilométeres szakaszát. Az pedig, hogy ez nem csak egy haszontalan kocsikázás, hanem segíteni is tudunk bajbajutott társainkon, csak hab a tortán.

A két világutazó és a Tesla megpróbáltatásai végigkövethetőek a Trabant-expedíció YouTube csatornán, illetve itt:

A mentőcsapat elérte a szír határ menti Gaziantep városát és sikerrel célba juttatták a cseremotort. A Tesla a továbbiakban Irakba folytatja a rendkívüli utazását. Mindezt Facebook-oldalukon is közölték követőikkel.