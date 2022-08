A nemzeti ünnepen fölavatták Szent István király szobrát Bélapátfalván. Az államalapító a városban lévő templom előtti parkban kapott emlékművet. Mint Kovács László apát elmondta, az egyházközség és az ő ötlete volt, hogy így is megemlékezzenek a templom védőszentjéről. A Szent István templomot ugyanis háttérbe szorítja Bélapátfalva nevezetessége, az apátsági templom, ezzel pedig erősíteni szerették volna a hétköznapokon használt templomukat. A szobor egyébként Szerencsen készült, Kretovics István alkotása, a talapzatot pedig az önkormányzat készíttette.

Mint Kovács László elmondta, sokan eljöttek az idén először megrendezett búcsúi ünnepre, más falvakból is. Újdonság volt, de még türelemmel kell lenniük addig, míg az apátsági templom renoválása elkészül. Hozzátette, a két templom ünnepe egészen más, más húrokat pendít meg a lelkekben, más az üzenete, alapgondolata, Szent István ünnepe nemzetibb.

Prédikációja alapüzenetének Faulhaber bíboros szavait választotta, aki szerint nagyszerű dolog egy szent ügyért meghalni, de nem kevésbé nagyszerű ilyenért élni. Általában a hősöket azért tiszteljük, mert föláldozták életüket, Szent István királyt azonban azért, mert élt és cselekedett. Élete példa lehet, meghatározta a nemzet sorsát, államot alapított és a kereszténység mellett kötelezte el magát és népét.

A templomban tartott ünnepségen Ferencz Péter polgármester szegte meg az új kenyeret.

Kovács László apát elmondta, a gyülekezetben ilyen formában még nem tartottak ünnepet augusztus 20-án, hiszen a városi ünnepség mindig az apátsági templomban volt, lent csak misét mutattak be. A jövőben, az apátsági templom felújítása után is szeretnének hasonlót tartani. Tekintettel arra, hogy a környéken Mikófalván és Borsodnádasdon is augusztus 20-án van a templomi búcsú, szóba került, hogy egy másik, Szent István királyhoz kötődő időpontra tennék át a bélapátfalvit. Ez lenne május 30-a, mert akkor van a Szent Jobb megtalálásának, illetve Szent István király ereklyéinek átvitelének emléknapja.