Bükkszenterzsébeten minden önkormányzati intézményben átgondolják, hogy milyen módon tudnának felkészülni a téli fűtési szezonra. A bölcsődében már hozzáláttak a feladathoz. Ott az eddigi elektromos fűtés helyett radiátoros központi fűtést és vegyestüzelésű kazánt alkalmaznak a takarékosság érdekében – jelezte Ortó Szilárd, a község polgármestere.

Mátraderecskén az iskolában is zajlik a fűtéskorszerűsítés. Mint azt Forgó Gábor polgármestertől megtudtuk, huszonegymillió forintot fordítanak arra, hogy egy korszerű, energiatakarékos kazánt szereljenek be az épület földszinti részében, ahol az alsó tagozatos kisdiákok tanulnak, illetve itt működik az önkormányzati étterem is.