Természetesen ezen kívül számos egyéb program is várja az érdeklődőket augusztus 20-án, mint például bábszínház, zenés és táncos műsorok, felvonul a Rotary Motoros Klub, és dumaszínház is hozzájárul a fergeteges hangulathoz. Fellépnek a Felsőtárkányi Hagyományőrzők és az Egri Majorette Egyesület is, valamint Takács Barbara operaénekes műsorát is meghallgathatják az érdeklődők.