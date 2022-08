Elmondta, a korábban nagysikerű titokfejtő játék új fejezetével is készülnek, Jumurdzsák gyűrűje címmel, amely az író titkosírásán alapul.

– Rendhagyó módon nem gyermek-, hanem felnőttmegőrzőt rendezünk be, hogy a kicsik felhőtlenül játszhassanak – emelte ki a főmuzeológus. Hozzátette, a születésnapi kerti partira mindenkit szeretettel várnak, a program ingyenes. Kitért arra is, hogy az író halálának 100. évfordulójára szervezett emlékév fontos eleme a Gárdonyi Mesekert, amely jövő hét szerdától péntekig kínál programot.

Dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója ismertette, hogy tizenhatodik alkalommal tartják meg a Végvári Vigasságokat. Idén 14 csapat több mint száz hagyományőrzője vesz részt a kétnapos rendezvényen jövő hétvégén. Ebben az évben újszerű módon, nem az eddig megszokott ostromjáték, hanem egy pályamű lesz látható a történelmi fesztiválon. Az előadás célja, hogy megmutassa az Egri csillagok ostroma, s a valódi ostrom különbségeit. Az egrieknek kedvezményes jeggyel készül a vármúzeum.

Elkezdődött a déli várfal rekonstrukciója, illetve a Szép-bástya helyreállítása is. Mindkettő az év végéig befejeződik, s ezekkel a vár déli részén megszűnnek a munkálatok. Megszépül a Kovácsok, lakatosok tornya is – részletezte.