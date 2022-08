Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hónapban elkészül az új, tizenkét férőhelyes, vagyis egycsoportos bölcsőde, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül valósul meg.

– A projektben a nevelési munkát segítő eszközök beszerzése, három új munkahely létrehozása is megtörténik, ezáltal a három év alatti gyermeket nevelő szülők visszatérését segítik a munkaerőpiacra, növelve a foglalkoztatást. A bölcsőde egy nevelési egységet tartalmaz, amely egy csoportszobából és egy foglalkoztatóból áll. A gyermekek altatását a szabadban a nyugatra néző, árnyékolható terasz biztosítja. Az épület tetőzetére a működési költségek csökkentése érdekében napelemes rendszer is került a beruházás részeként. Az épületet teljeskörűen akadálymentesítettük is – részletezte az önkormányzat.

A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében elnyert több mint százötvenhárommillió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg, és szeptembertől fogadja majd a gyermekeket.