Hogy Erzsébet kéménye milyen állapotban van jelenleg, nem tudja. Jár évente a kéményseprő, de szerinte nem sok mindent csinál. Mivel évek óta használaton kívül van, a szakember kiállít egy papírt, hogy minden rendben van.

Kéményt engedély nélkül üzembe helyezni tilos! A kéményellenőrzés 2016-ban a katasztrófavédelemhez került. Az érvényes szabályozás szerint most csak a társasházak kéményeinek ellenőrzése kötelező. A családi házak kéményeinek ellenőrzése csak a tulajdonos felelősségtudatától függ. Fontos tudni azonban, hogy kéményt engedély nélkül üzembe helyezni tilos. Ha tehát új kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, esetleg átalakítják, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre érvényes.

Erzsébet nincs egyedül. Rajta kívül több ezren kalkulálnak mostanában, kapkodnak fűhöz-fához, hogy mit tehetnének.

Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a kéményépítéssel és felújítással foglalkozó vállalkozásoknál október végéig betelt a naptár. Nagyon sokan keresik őket, hogy rendbe tettessék kéményeiket, újra üzembe állítsák azokat. Sokan most kezdtek kályhák, kandallók után szaladgálni, ám ezekhez is nehéz manapság hozzájutni. Ha valaki most szeretne tűzifát rendelni, hosszas várakozással kell számolnia. Az sem lényegtelen szempont, hogy a jelenlegi szabályoknak megfelel-e a kéményünk. Egy régi téglaépítésű kémény bélelése alaphangon félmillió forintnál kezdődik. Ha ezt sikerül megoldani, a katasztrófavédelem adhat engedélyt a használatára. E nélkül enyhén szólva is kockázatos fával, szénnel begyújtani. Akár életekbe is kerülhet, ha ezt elmulasztjuk. Ha most szeretnénk új, vegyes tüzelésű kazánt vásárolni, az sem mindegy, milyet veszünk. Annak kapacitását ugyanis méretezni kell a meglévő, vagy építendő kéményhez. Ez szakember nélkül nem megy.