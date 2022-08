Az M3-as autópályán, a főváros felé Hatvan előtt a burkolatot javítják a 63-as kilométerszelvénynél, a belső sávba kell sorolni - számolt be róla csütörtökön az Útinform. Bag és Gödöllő között munkavégzés miatt a 33-as kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták. Torlódásra kell számítani, 20-30 perc a plusz menetidő.

Az Útinform továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy a 25-ös főúton, Eger-Felnémet városrészen, a 18-as kilométerszelvénynél vízcsőtörés miatt a fél útpályát lezárták. A közelben, a 18-as és a 19-es kilométerszelvény között optikai kábeleket fektetnek. Helyenként csak egy sáv járható, és 8-tól 15 óráig jelzőőrös irányításra is kell számítani. Szúcs belterületén, a Kossuth Lajos utcában aszfaltoznak. A 37-es és a 39-es kilométerszelvények között félpályás lezárást vezettek be, és napközben jelzőőrök segítik a forgalmat. Szentdomonkos térségében, a 47-es és az 50-es kilométerszelvény között több szakaszon talajvizsgálatot végeznek, amit félpályás lezárás mellett végeznek. A forgalmat szükség esetén jelzőőrök irányítják. A 33-as főúton, Poroszló belterületén, a 26-os kilométerszelvénynél közműjavítás miatt egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

A Tisza felső szakaszán, az alacsony vízállás miatt a kompok nem közlekednek. A tiszadobi átkelőben a túlméretes járműveket nem tudják a komppal átszállítani a túloldalra. Kerülni Tiszaújváros felé, a 35-ös főúti Tisza híd felé lehet. A pontonhídon az átkelés 10 tonna össztömegig továbbra is zavartalan. A középső szakaszon, a kompok nem járnak, kivéve Nagykörű és Fegyvernek között, ahol van átkelés.

A kamiontilalom ezen a hétvégén augusztus 27-én, szombat 15 órától, augusztus 28-án, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.