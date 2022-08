A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül idén is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával. Idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák a következő időszakban.

Megyénkben idén már elkészült a Detk-Nagyfüged, a Gyöngyös-Heves, a Heves-Pusztataskony, a Jászárokszállás-Tarnaméra, az Eger-Bogács és a Hatvan-Atkár összekötő út, valamint a Pély bekötő út és a Gyöngyös-Parád-Eger másodrendű főút. Ezeken kívül folyamatban van a gyöngyöstarjáni bekötő út felújítása. A projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek.