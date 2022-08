Rablás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a Füzesabonyi Rendőrkapitányság egy kompolti lakos ellen. A férfi megtámadta az utcán sétáló volt élettársát augusztus 3-án délelőtt Kompolton, akitől pénzt követelt, majd veréssel fenyegette meg. Mivel a verbális bántalmazás nem hatott, így a férfi megragadta a sértettnél lévő táskát, majd az abban található pénztárcából kivette a bankjegyeket és elmenekült a helyszínről – tájékoztatta portálunka Lázár Levente, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A 31 éves férfi napokig megpróbált rejtőzködni a hatóság elől, de a nyomozók eszén nem tudott túljárni. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, valamint a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai augusztus 9-én hajnalban Kompolton fogták el a körözési toplistán szereplő helyi lakost, majd kihallgattak a rendőrkapitányságon.

A hatóság számára a gyanúsított már nem volt ismeretlen, ugyanis a rablást megelőző hónapokban több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt is elővették már a nyomozók, valamint az is kiderült róla, hogy az Egri Törvényszék garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt is körözte, így a rendőrök a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte büntetésének letöltését.