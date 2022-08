Bár már pénteken megérkezett a mezőny nagyobb része, az igazi futamok és a izgalmak csak szombaton kezdődtek el a hatvani roncsderby futamain a strand mögötti pályán.

A futamok közt a 22. Európa-bajnoki, valamint a 29. nemzetközi verseny etapjait. Márkus Tibor főszervező, a rendező Újszerű Technikai Sportok Egyesülete részéről elmondta, hogy a megszokott gyorsasági, női és láncos futamok mellett most is készültek újítással. Eddig csak Európa-bajnoki futamokban volt Super 8-as, viszont idén bevezetik a könnyűépítésű autók futamába is ezt a versenyszámot, ami azért különleges, mert eddig nem rendeztek olyan versenyt, ahol nyolcas alakban mennek az autók a pályán.