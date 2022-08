– Egy módosnak tűnő háznál lakó fiatalemberrel is elbeszélgettünk, aki nem tagadta, ő adta le a lövést, amely a szomszéd kutyáját megölte. Azt mondta, gyakran átment az udvarukra az állat, ahol a macskáikat üldözte, és a kutyájukkal is összeverekedett. Nekünk azt mondta, ő csak figyelmeztető lövést akart leadni. Ez furcsa, mert ugyanakkor az állatra célzott, a figyelmeztető lövést pedig többnyire a levegőbe lövik. A gazdákkal is beszéltünk, akik nem akadályozták meg, hogy átjusson az eb. Senki nem örült a jelenlétünknek, vélhetően azért, mert ebben az ügyben mindenki hibázott. Mi ezt az ügyet is végigvisszük, végigkísérjük. A fiatalember családja egyébként felajánlott egy másik állatot a lelőtt kutya helyett, amit a család akkor elfogadott, de átgondolták, és mégsem fogadják el. Mi azért arra is felhívtuk a figyelmet, hogy nem lehet mindent pénzzel elintézni, nem úgy működik, hogy lelőjük valaki kutyáját és utána ha ügy van belőle, veszünk nekik egy másikat – mondta Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány alapítója.

Hozzátette, furcsa, de a rendőrség nem szállította el az eb tetemét, amelyet a gazdák elhantoltak. Egyébként lapunk információi szerint feljelentés nem született a kutya miatt. Kapin Richárd azt mondta, ha ez így van, akkor majd ők tesznek feljelentést.