Frissítés

Bárdos Zsolt arról tájékoztatta portálunkat, hogy 15 óra után legtöbb helyen helyreállt a vízszolgáltatás, ám az Egri út felnémeti páratlan oldalán jelenleg nincs vezetékes ivóvíz. A hibát körül határolták, ugyanakkor a javítása bonyolult, az áramszolgáltató közreműködésre is szükség van, ugyanis a hiba vélhetően egy villanyoszlopot is érint, illetve az úttestet is bontani kell. Várhatóan a későesti órákra állhat helyre a szolgáltatás, jelenleg az Egri út 41. szám előtt található lajtoskocsi szolgálja ki a víz nélkül maradt polgárokat.

Korábban írtuk

Csőtörés van Felnémeten, az Egri utat elöntötte a víz péntek kora délután.

– Már dolgozunk a hibás szakasz kizárásán, bár még nem tudjuk, hogy a két párhuzamosan futó cső közül melyik tört – tájékoztatta portálunkat Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt egri üzemegység vezetője. Elmondta, hogy várhatóan a város északi részében nyomáscsökkenésre számíthatnak a felhasználók, de ez a hibás szakasz kizárása után hamar helyre fog állni.