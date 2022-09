Csütörtökön reggel jól járt Hatvanban, aki kerékpárral ment iskolába, munkába, boltba, ügyei intézésére. A korábbi évekhez hasonlóan a város két pontján is ingyen reggelivel várták a bicikliseket a képviselő-testület tagjai. Csokis croissant és gyümölcslé volt a menü. Az akció az Európai Mobilitási Hét részeként zajlott, célja a bringázás népszerűsítése volt, s a környezetkímélő közlekedés propagálásával egyben a környezet védelme is.

Az akcióval kapcsolatban Horváth Richárd polgármester már korábban is azt hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó éghajlat nagy probléma.

– A mindennapi életben mindannyian találkoztunk már azzal, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb. Ennek az oka az, hogy a környezeti terhelés egyre nagyobb, és ez már látszik is a bolygónkon. Arra biztatunk mindenkit, hogy a maga szintjén tegyen valamit a környezetéért, a bolygóért – fogalmazott Horváth Richárd.