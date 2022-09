A szakmai program során a Coop beszállító partnereivel összefogva ismét szeretné felhívni a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére, amelynek fontosságára a pandémiás időszak, és az ukrajnai háború gazdasági következményei is rávilágítanak. Az idei két nap során Kelet-Magyarország gyártóihoz és forgalmazóihoz látogat el, hogy a szakma szereplői és a vásárlók közötti bizalom fenntartásának fontosságára, valamint a világszínvonalú hazai élelmiszertermelés hagyományaira és innovációira hívja fel a figyelmet.

Az idei rallyn induló csapatok összesen mintegy 2200 milliárd forint forgalmat bonyolítanak, és közel harmincezer munkavállalónak adnak munkát. Az első nap szerda reggel Hatvanból indult a mezőny Recsk érintésével a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsányba, ahonnan tovább haladva Egerszalók jelentette aznap a végállomást.

Pekó László, a Coop Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke szerdán Hatvanban arról beszélt, hogy a magyar gazdaság is keményen érzi a háború, az aszály, villamosenergia és a gázár emelkedésének a hatását.

A hatvani rajt előtt Tóth József Péter beszél az új üzemről. Hátul Nobilis Márton (balról), Pekó László és Horváth Richárd, Hatvan Polgármestere

– A Coop Rally azért is hasznos, mert jelen vannak a beszállítók, a gyártók a kereskedők, és bízunk benne, hogy ez a találkozás is segíti az összefogást, egymás támogatását, amelyre most különösen nagy szükség van. Küldetésünk az, hogy megmutassuk a vásárlóknak, Magyarországon jó minőségű élelmiszerek vannak. Az energiaár, a munkabér növekedése az egyes élelmiszer termékek árát is emeli. Mindez nagyon komoly kihívás elé állítja nem csak a Coopot, de az egész kiskereskedelmi ágazatot is. A problémák leküzdéséhez nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vásárlói bizalomra – hangsúlyozta Pekó László.

A mezőny hatvani indulása előtt a Lipóti Pékség új üzemében próbaüzem kezdődött. Tóth József Péter, a Lipóti Tóth és Társai Zrt. tulajdonos-cégvezetője elmondta, hogy a céljuk nagy forgalmat csinálni, nagy profitot termelni ezzel adóbevételhez juttatni a várost és az államot.

– Harminc éves tapasztalattal, és közel húszmilliárd forintos beruházással épült az üzem. A Coop Rally révén beszélhetünk a céljainkról, amelyeket magyar vállalkozásokkal, magyar munkaerővel, magyar alapanyagokból a Coop cégcsoporttal közösen szeretnénk megvalósítani. Amit most létrehoztunk, az harminc-negyven százalékkal hatékonyabb a magyar sütőipar átlagánál. Az új üzem nagy gépeivel egyharmad energiafelhasználással termel a mostani kisüzemekkel szemben – összegezte Tóth József Péter.

Dr. Rédei István, a Co-op Star Zrt. elnök-vezérigazgatója Recsken arról beszélt, hogy a folyamatosan változó fogyasztói szokások, valamint egy új vásárlói réteg kiszolgálása céljából Szuper Plusz boltkategória indult útjára szeptember elsejétől.

– A recski üzletünk is ebbe a kategóriába került. Az üzlettípust is, ahogy a Coop üzleteinek kínálatát, kiváló, ellenőrzött, állandó minőségű, közel kilencven százalékban hazai gyártású és előállítású termékek jellemzik, amelyeket közvetlenül a gyártótól vásárolunk. E kategória legfontosabb jellemzői a gyors bevásárlás, minőségi vásárlói környezet, törzsvásárlói kedvezményes akciók, prémium márkák, egészségtudatos termékek, friss hús, zöldség-gyümölcs, környezettudatosság, folyamatosan megújuló in-out választék, a jelenleginél szélesebb kínálat – ismertette dr. Rédei István.

Egerszalókon a Juhász Testvérek Pincészeténél állt meg a rally mezőnye az első napon. Az új borászati üzemük 2018-ban készült el, ahol az ország egyik legfejlettebb technológiájával dolgoznak.

Dr. Rédei István a Coop Szuper+ boltok jellemzőit ismerteti Recsken

– Saját tulajdonban több mint 350 hektár szőlővel rendelkezünk, emellett szőlőtermesztőktől is vásárolunk fel alapanyagot. Pincészetünk évente hozzávetőleg hárommillió palack bort készít. Tavaly cégünk éves nettó árbevétele ötmillió 460 ezer euró volt – sorolta Juhász Ádám.

Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a szakmai párbeszéd kiváló lehetőségének nevezte a rallyt. Egyúttal a nap célja, hogy a magyar élelmiszeripar és a magyar termékek jó reklámot kapjanak, tette hozzá az államtitkár. Ignácz Balázs, Heves megye főispánja bizakodásának adott hangot, hogy a Coop Rally résztvevői közül minél többen beruházóként térnek vissza megyénkbe. Mint hangsúlyozta, a Coop áruházláncra nagy szükség van, mert általa magyar emberek magyar boltokban magyar terméket vásárolhatnak.